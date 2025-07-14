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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن عبد العزيز وعبد الواحد السيد ينتقدان بيان الأهلي بشأن إمام عاشور

امام عاشور
امام عاشور
يمنى عبد الظاهر

انتقد أيمن عبدالعزيز وعبدالواحد السيد ثنائي فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، سابقا، إصدار النادي الأهلي لبيان رسمي، يخص مستقبل إمام عاشور لاعب الفريق.


وأرسل النادي الأهلي، خطابًا إلى نادي الأخدود السعودي، يستفسر فيه عن المقابل المالي المعروض من جانبه لشراء لاعب الأهلي إمام عاشور.

جاء ذلك ردًّا على خطاب النادي السعودي قبل أيام، والذي أشار فيه إلى اهتمامه باللاعب ورغبته في شراء المدة المتبقية من عقده.

وقال أيمن عبدالعزيز في تصريحات إعلامية عبر شاشة "إم بي سي مصر": “أنا مش مع بيان الأهلي عن إمام عاشور، وأرفض صدور بيانات تخص مفاوضات أندية ولاعبين”.

ووافقه عبدالواحد السيد، الرأي، قائلا: "مش شايف بيان الأهلي إنه حاجة حلوة، ولكن ساعات الوكلاء بيمارسوا الضغط على النادي من خلال تسريب أخبار تخص مستقبل اللاعب".

أيمن عبدالعزيز وعبدالواحد السيد الأهلي إمام عاشور الأخدود السعودي

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