محمد صلاح: لم أدخل نادي الزمالك منذ سنة ونصف

أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق، ان جون ادوارد المدير الرياضي للأبيض يمتلك خبرات مميزة وسيفيد نادي الزمالك.



وقال صلاح في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: أنا لست غاضبا من تعيين جون ادوارد مديرا رياضيا لنادي الزمالك بالعكس أنا صديق مقرب له واعرف تماما انه قدر المهمة .

وأضاف: بعض رموز الزمالك شعروا بالغضب من تعيين أيمن الرمادي مديرا فنيا للفريق وكانوا يتمنون خدمة النادي في اي وقت.

وتابع: رغبة لاعبي الزمالك وراء تتويجهم بكأس مصر على حساب بيراميدز وليس من أيمن الرمادي.

وواصل: هشام يكن خانه التعبير في تصريحات ان كاس مصر اتفصل للزمالك ولاعبي الزمالك كانوا حريصون على التتويج بالكأس.

وأردف: اصحاب القرار دلوقتي في الزمالك لم يمارسوا كرة القدم ودي كارثة وبقالي سنة ونصف مدخلتش النادي لأنه حسيت انه النادي مش لينا.

واختتم: أنا حاليا مش عضو في نادي الزمالك والبعض حاسبني على المجلس السابق لنادي الزمالك لمرتضى منصور.