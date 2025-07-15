السيد حمدي: عقدي كان أعلى من أبو تريكة.. والأهلي عمل سعر لإمام عاشور

تحدث السيد حمدي مهاجم الأهلي السابق عن مطالبة امام عاشور بالحصول على نفس الراتب الذي يتقاضاه أحمد سيد زيزو.

وقال حمدي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: أي لاعب من حقه أن يتحدث في مثل هذه الأمور والإدارة ستقوم باتخاذ القرار الأنسب.

وأضاف: الأهلي عمل سعر لإمام عاشور واللاعب أصبح يتقاضى أضعاف ما كان يتقاضاه مع الزمالك سواء إعلانات أو مكافآت أو راتب شهري.

وواصل: الأهلي ليس مجبرا على تعديل عقد إمام عاشور، ولكن أرى أن إدارة الأهلي ستقدر اللاعب جيدا.

وتابع: عند قدومي للنادي الأهلي من نادي بتروجت عقدي كان أعلى من عقد محمد أبو تريكة وهذه مفاجأة كانت بالنسبة لي.

واختتم السيد حمدي تصريحاته قائلا: موضوع الرواتب بيعمل أزمة في أوضة اللبس، ولابد أن يضع الأهلي سقف لهذه الرواتب، وإمام عاشور في الأهلي أفضل من زيزو في الزمالك.