الفنان أحمد وفيق: الريبرتوار مهم.. لكننا مش هنعيش عليه

علق الفنان أحمد وفيق، على عمله بالصحافة، قائلا: "عملي كصحفي فرع مكمل لطريقي لأصبح ممثلا، فلما جئت إلى القاهرة من المنصورة انضممت إلى جريدة الوفد، وكنت أكتب في صفحة الفن، وكنت متخصصا في المسرح، وفي فترة كنت أقيم الفن التشكيلي".



وأضاف "وفيق"، في حواره مع الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "وبالتالي، كان هذا العمل مكملا لعملي كفنان، أما الإخراج، فقد عملت فيه بالجامعة، فالبعد عن العاصمة يجعلك أكثر اجتهادا، كما أن الجامعة بها عمل ذاتي، وكل شخص يحاول أن يريد اكتشاف مواهبه، ولديه ثقافات متنوعة .. مثلا، كنت أرسم، وبدأت أعمل ديكور لبعض زملائي وأنا بمثل، كما عملت على إعداد بعض النصوص العالمية، سواء تمصيرها أو عمل إعداد لها بحيث تصبح صالحة للعرض، وبعد ذلك عملت على إضاءة عروض مسرحية لبعض زملائي، وبعدها أحببت العمل كمخرج، وبخاصة أن المخرج لديه خيال مختلف، وأنا كنت أظن في نفسي ذلك".



وتابع: "كنت أظن أن لديّ خيال مختلف في تفسير النصوص وهو ما يميز الإخراج المسرحي، فالمسرح عموما قد يصاب بالتكلس عندما نبدأ نعمل على مراجع، نقوم بإعادتها .. لا أقصد الريبرتوار، فهو مهم، لكننا مش هنعيش على ده، بدليل أننا لم نقدم نصوصا جديدة منذ فترة".