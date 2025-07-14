لم أقلده.. أحمد وفيق: يوسف شاهين هو من اختارني من على خشبة المسرح

قال الفنان أحمد وفيق إن المخرج الراحل يوسف شاهين لم يكن يطلب من الممثلين أن يقلدوه، موضحًا: «لم يكن شاهين يطلب من أحد أن يقلده، بل كان البعض يقع في فخ التقليد تلقائيًا، وإذا شعر بأن الممثل قد وصل إلى أقصى طاقته، يتركه على ذلك، لكن هو شخصيًا لم يطلب ذلك أبدًا».

وأضاف وفيق، خلال لقائه في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، أنه لم يكن يقلد شاهين، بل كان يحاول التقاط الإحساس الذي يريده، مؤكدًا أنه فهم هذا التوجه منذ أولى البروفات، واعتبره تمردًا على الأساليب النمطية التي اعتاد الآخرون الحديث عنها.

وتابع: «كنت كثير النقاش معه، وكان يُحب ذلك، وكان يمنحني المساحة للتعبير، هو بمثابة «أبو المساحة»، وتعلمت منه أهمية الحرية في الأداء».

وكشف وفيق عن كواليس اختياره، قائلًا: «يوسف شاهين هو من اختارني من على خشبة المسرح، لم أذهب إليه طالبًا فرصة، بل هو من رآني وآمن بموهبتي، شعرت حينها بأنه يثق في قدراتي، خاصة وأن المسرح هو مجاله الأكاديمي الأساسي».