قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من تهريب الآثار إلى غسل الأموال.. حسن راتب يعود من جديد للمحكمة |القصة الكاملة
صعوبة المساواة مع زيزو.. كواليس تمديد عقد إمام عاشور بالأهلي
تسريبات جديدة تكشف تغييرات كبيرة في تصميم iPhone 17 Pro
شوبير يفجر مفاجأة: أحمد عبد القادر يرغب في اللعب للزمالك
بعد مذكرة سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي: إحالة مصطفى يونس للتحقيق
شقيقة دبلوماسي بارز وعينها الرئيس بالبرلمان.. من هي النائبة المصرية جيهان زكي التي حصدت أرفع أوسمة فرنسا؟
لا تخرج صباحًا دون حذر.. الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا
مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان التعاون المتجدد لتعزيز الشراكة وحل أزمات غزة وليبيا والسودان
مصر والبرتغال: شراكة متجددة ورؤية موحدة لدعم غزة واستقرار الشرق الأوسط
مصر وإسبانيا تؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنسيق جهود دعم قضية فلسطين والاستقرار الاقليمي
عبدالعاطي: مصر تؤكد التزامها بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
هل هناك علاقة بين الزلازل والظواهر الفلكية.. البحوث الفلكية تكشف الحقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد وفيق: جلال الشرقاوي دعمني بعد رفضي من معهد الفنون المسرحية

أحمد وفيق
أحمد وفيق
قسم التوك شو

قال الفنان أحمد وفيق، إنّه يحب الكتابة ويتمنى أن يكتب سيناريو، ويفضل البداية من المسرح، فقد شهد بزوغ نجمه في عالم الفن، موضحًا: "بعض الزملاء يقولون إن المسرح صعب، وهذا لأنهم لم يجربوا العمل فيه، ولكن أي ممثل بدأ حياته المهنية في المسرح، يكون المسرح بالنسبة إليه أمرا سهلا، كذلك ينطبق الأمر على الكتابة، فمن تعود على إعداد النصوص وإخراجها والعمل على توليف الحواديت، يمكنه الكتابة".

وأضاف "وفيق"، في حواره مع الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "لدي زملاء كثر، منهم اثنين من أهم كتاب المسرح، وهما الأستاذ وليد يوسف، والراحل أسامة نور الدين، وبالتالي، أنا أتعلم الكثير في هذا الصدد، والبعد عن العاصمة يجعلك أكثر اجتهادا، فقد كنا نتعلم من بعض، ومن يعلم شيئا يعلمه للآخر، فلو كان لدينا شخص ليس ممثلا لكنه مؤلف، والعرض ينقصه ممثل، كنا نتولى تدريبه".

وعن رفض معهد الفنون المسرحية الالتحاق به، وفي اليوم التالي مباشرة حصوله على إعجاب الراحل جلال الشرقاوي عندما شاهده في عرض مسرحي، قال: "الأستاذ جلال الشرقاوي شاهدني من قبل في عرض جامعي، قبل أن أقدم في المعهد، ولما قدمت كنت على علم بعدد من الدارسين هناك، فقد التقينا في مسرح الجامعة، وعندما قدمت في المعهد رُفضت رغم أن نشاطي كان مميزا وكنت معروفا، وشعرت بشيء من الإحباط لم يستمر كثيرا، ولم يزد عن يومين".

وواصل: "لم يكن والدي مرحبا بانضمامي إلى المعهد، وكان يخشي عليّ من الفشل، وبعد رفضي من المعهد، طلبني الأستاذ جلال الشرقاوي، وضمني إلى فرقة مسرح الفن، ومنحني الثقة كأني انضممت إلى المعهد، وقال لي أنت معك شهادة جامعية، واترك مكانا لغيرك في المعهد، ويمكنك العمل بالتمثيل، وهنا في مسرح الفن هتكون حاجة مهمة".

وفيق أحمد وفيق الفن المسرح اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025| 3 أيام عطلة متوقعة.. وهذا الموعد الرسمي

هؤلاء يحصلون على 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

هؤلاء يصرفون 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة الأخيرة؟

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة الجديدة؟

الدواجن

هبطت 40 جنيها| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل سترتفع؟

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة كام؟

أسعار البنزين اليوم رسميًا

أسعار البنزين اليوم الإثنين 14 يوليو رسميًا

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ورابط سريع للإستعلام الرسمي

نقيب الزراعيين

صرف 4 أشهر لأصحاب المعاشات بنقابة الزراعيين

ترشيحاتنا

انقسام في مجموعة العشرين

انقسام في مجموعة العشرين يعرقل تقدم خطة الاستقرار المناخي بسبب الرفض الأمريكي

الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة

رئيس جامعه المنصورة يهنئ عميد الآداب الأسبق لاختياره عضوا بالمجلس الأعلى للثقافة

سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه

سفير فرنسا بالقاهرة يشيد بالعلاقات الوثيقة بين البلدين

بالصور

أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع

أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي
أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي
أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي

سر علاقتها بالمتهمة.. أمينة شلباية تكشف تفاصيل صادمة حول سرقة فيلتها

ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!
ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!
ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "

أمينة شلباية تكشف كواليس سرقة فيلتها: ظرف الفلوس كشف الجاني

انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"

فيديو

حبس - أرشيفية

تجديد حبس المتهمين بالتعدى على شاب بسلاح أبيض في المعصرة

باسم ياخور

قالوا عني مغـ.ـتـ.ـصب وتعرضت لتهديدات مباشرة.. باسم ياخور يكشف أسراره

المتهم

لسيره عكس الاتجاه على الدائرى.. ضبط سائق سيارة نقل

المتهم

القبض على عامل ارتكب أفعالا خادشة للحياء بطريق الإسماعيلية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد