بعد ثبوت سلامة قواها العقلية.. السجن 10 سنوات لأم أغرقت ابنها في البانيو

قررت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية، معاقبة أم بالسجن 10 سنوات بعد قيامها بإغراق نجلها الرضيع في البانيو.

جاء ذلك بعد ورود تقرير الطب النفسي الذي أكد سلامة قواها العقلية وأنها لا تعاني من اضطرابات عقلية وأنها كانت في كامل وعيها وقت ارتكاب الجريمة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن تبين من التحقيقات الأولية قيام الأم بملء بانيو الحمام بالمياه، ووضع نجلها الرضيع فيه وتركه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، في واقعة هزت مشاعر الرأي العام وأثارت حالة من الغضب في الشارع المنوفي.

وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهمة أقرت تفصيليا بارتكاب الواقعة أمام جهات التحقيق.

وتم إيداع السيدة مستشفي الأمراض العقلية بناء علي طلب المحامي لإجراء الفحوصات اللازمة، والتي انتهت إلى أن الأم لا تعاني من أي أمراض نفسية أو عصبية، مما دفع المحكمة لاستبعاد احتمال انعدام المسؤولية الجنائية.

وتعود احداث القضية عندما تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بقيام سيدة بقتل نجلها الرضيع باغراقه في البانيو.

واعترفت الام بارتكابها الواقعة لأنها كانت لا تريد إنجاب أطفال آخرين فقررت التخلص من نجلها باغراقه في البانيو.