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توك شو

هل تجوز صلاة العيد خلف المذياع أو التليفزيون.. الإفتاء توضح ..فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 01:25 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي والاكاديمي لمفتي الجمهورية، إن صلاة العيد سنة مؤكدة من جميع جمهور العلماء، وأنها فرض واجب على كل فرد قادر مثل صلاة الجمعة.


وأضاف الدكتور مجدي عاشور خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن صلاة العيد تعطي بهجة وسرورا للعيد بين المسلمين.


وتابع المستشار العلمي والأكاديمي لمفتي الديار المصرية، أن الحفاظ على حياة الإنسان هي أكبر شئ يجب نفعله، وذلك تنفيذا لأمر الله حينما قال "وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا".


وأوضح الدكتور مجدي عاشور, أننا ليس لدينا حرمان في الشريعة الإسلامية ولكن إذا تعذر أمر انتقلنا إلى البديل والآخر، وهذا من مرونة الشريعة الاسلامية وجمالها، مضيفا أن جمهور العلماء قالوا إن الصلاة لا تجوز خلف المذياع أو التليفزيون.


وأشار إلى شروط صحة الصلاة وهي متابعة الإمام واتصال الصفوف، موضحا أنه يجوز أن يصلي الفرد صلاة العيد في منزله.

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