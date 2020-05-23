تسريب جديد يكشف عن فورد برونكو 2021 .. صور

أجلت شركة فورد الأمريكية اعلان تدشين سيارتها الجديدة برونكو 2021 بسبب الاوضاع التى يمر بها العالم من انتشار للوباء العالمي الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .

ولكن مع انتظار عاشقى العلامة التجارية فورد ظهر تسريب جديد لصور السيارة خارجيا ، حيثي ان تصاميم السيدان الهادئة لن تناسب سيارة مثل برونكو، والتي اشتهرت قديمًا بأبعادها الحادة الصارمة وتصميمها الصندوقي وقدرات القيادة الوعرة الممتازة .

وأظهرت التسريبات للسيارة فورد استمرار هذا التصميم في برونكو الجديدة، مع شبكة تهوية مستقيمة ومصابيح أمامية LED دائرية وغطاء محرك مسطح مع رفارف بارزة ومصابيح خلفية مستطيلة.





وستحافظ على تصميمها الكلاسيكي في الداخلية ولكن مع إضافات عصرية مثل لوحة عدادات رقمية وشاشة لمسية للمعلومات الترفيهية، كما سنرى عددا من أنظمة مساعدة السائق الحديثة.





وستوفر برونكو الجديدة بهيئات الأربع أبواب والبابين، كما ستعتمد على شاسيه T6 رينجر المحدث والمناسب تماما لأقسى الطرق الوعرة، مع نظام تعليق أمامي مستقل، وستحصل السيارة على 150 اكسسوار مختلفة مع إمكانية إضافة ونش وإضاءة خاصة وإزالة الأبواب وأجزاء من السقف حسب رغبة السائق.





وبالنسبة لمولدات الطاقة، فمن المتوقع انطلاق برونكو بمحرك ايكوبوست سعة 2.3 لتر بأربعة سلندر بقوة 270 حصان، أو محرك آخر V6 ايكوبوست سعة 2.7 لتر بقوة 325 حصان، مع نظام دفع رباعي وجير أوتوماتيكي 10 سرعات، كما قد نرى جير يدوي 7 سرعات.