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مرأة

كل يوم لوك جديد .. أروى تخطف الأنظار فى رمضان 2020

السبت 23/مايو/2020 - 08:29 ص
أروى
أروى
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هاجر هانئ
تألقت الفنانة أروى خلال شهر رمضان بباقة كبيرة و متنوعة من الإطلالات التى كشفت عن ذوقها الرفيع فى اختيار الملابس، وحرصها على مواكبة احدث صيحات الموضة، وظهرت خلال شهر رمضان بأكثر من لوك جديد و مختلف

حرصت أروى على التنوع و عدم السير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة، حيث أعتمدت على العديد من الصيحات المختلفة و المتنوعة سواء الملابس الرسمية أو الكاجوال و الفساتين العصرية، وفضلت الإطلالات المتناسقة مع قوامها.

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كما أعتمدت أروى على الأزياء ذات الألوان المبهجة و المتناسقة مع لون بشرتها، بالإضافة إلى ذلك ظهرت بالأحذاية الأنيقة و الجذابة، و تزينت بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات التى زادت من جمال طلتها.

ولم يقتصر الأمر على إطلالتها فقط، بينما خطفت أروى  الأنظار بصيحات المكياج و تسريحات الشعر البسيطة المتناسقة مع كل لوك جديد.

إليكم أبرز إطلالات أروى فى رمضان 2020..

كل يوم لوك جديد .. أروى تخطف الأنظار فى رمضان 2020
كل يوم لوك جديد .. أروى تخطف الأنظار فى رمضان 2020
كل يوم لوك جديد .. أروى تخطف الأنظار فى رمضان 2020
كل يوم لوك جديد .. أروى تخطف الأنظار فى رمضان 2020
كل يوم لوك جديد .. أروى تخطف الأنظار فى رمضان 2020
كل يوم لوك جديد .. أروى تخطف الأنظار فى رمضان 2020
كل يوم لوك جديد .. أروى تخطف الأنظار فى رمضان 2020
كل يوم لوك جديد .. أروى تخطف الأنظار فى رمضان 2020
كل يوم لوك جديد .. أروى تخطف الأنظار فى رمضان 2020
كل يوم لوك جديد .. أروى تخطف الأنظار فى رمضان 2020
كل يوم لوك جديد .. أروى تخطف الأنظار فى رمضان 2020
كل يوم لوك جديد .. أروى تخطف الأنظار فى رمضان 2020
كل يوم لوك جديد .. أروى تخطف الأنظار فى رمضان 2020
كل يوم لوك جديد .. أروى تخطف الأنظار فى رمضان 2020
كل يوم لوك جديد .. أروى تخطف الأنظار فى رمضان 2020
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