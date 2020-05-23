كل يوم لوك جديد .. أروى تخطف الأنظار فى رمضان 2020

تألقت الفنانة أروى خلال شهر رمضان بباقة كبيرة و متنوعة من الإطلالات التى كشفت عن ذوقها الرفيع فى اختيار الملابس، وحرصها على مواكبة احدث صيحات الموضة، وظهرت خلال شهر رمضان بأكثر من لوك جديد و مختلف
حرصت أروى على التنوع و عدم السير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة، حيث أعتمدت على العديد من الصيحات المختلفة و المتنوعة سواء الملابس الرسمية أو الكاجوال و الفساتين العصرية، وفضلت الإطلالات المتناسقة مع قوامها.
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كما أعتمدت أروى على الأزياء ذات الألوان المبهجة و المتناسقة مع لون بشرتها، بالإضافة إلى ذلك ظهرت بالأحذاية الأنيقة و الجذابة، و تزينت بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات التى زادت من جمال طلتها.
ولم يقتصر الأمر على إطلالتها فقط، بينما خطفت أروى الأنظار بصيحات المكياج و تسريحات الشعر البسيطة المتناسقة مع كل لوك جديد.
إليكم أبرز إطلالات أروى فى رمضان 2020..