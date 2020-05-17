لابسة بدلة من النجيلة.. أروى بإطلالة غريبة في آخر جلسة تصوير بعد حلقة رامز
الأحد 17/مايو/2020 - 08:06 م
شاركت الإعلامية أروى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، صور من جلسة تصوير عقب انتهاء برنامج
رامز مجنون رسمي فى حلقة الفنانة اروي جوده .
وتألقت أروى فى بإطلالة غريبة ، حيث ارتدت بدلة كلاسيكية باللون الاخضر بأكمام وتميز التصميم باللونة الكامل بجاكت وبنطلون وتوب من نفس اللون . وانتعلت أروى حذاء بسيطا باللون الدهبي بكعب عالٍ، وتزينت ببعض المجوهرات التى منحتها إطلالة متكاملة. ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أروى على شعر قصير باللون الاشقر ، واختارت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها مع احمر شفاه صارخ باللون الاحمر وكان تعليق رامز علي إطلالاتها أثناء الحلقة " لابسه بدلة من النجيلة "
وكتبت اروي في تعليق علي صورها " لوك النهارده لاروي مع اروي في رامز مجنون رسمي 😄
Thanks to the designer
@aklfakih
Accessories by
@joliefashionstudio
Make up by
@nadine_mohammad_7
Hair by
@lasirenegroup
@moe_shaheen1