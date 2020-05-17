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مرأة

لابسة بدلة من النجيلة.. أروى بإطلالة غريبة في آخر جلسة تصوير بعد حلقة رامز

الأحد 17/مايو/2020 - 08:06 م
صدى البلد
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ريهام قدري
شاركت الإعلامية أروى  متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، صور من جلسة تصوير عقب انتهاء برنامج  رامز مجنون رسمي فى حلقة الفنانة اروي جوده .

وتألقت أروى فى بإطلالة غريبة ، حيث ارتدت بدلة كلاسيكية باللون الاخضر بأكمام وتميز التصميم باللونة الكامل بجاكت وبنطلون وتوب من نفس اللون .

وانتعلت أروى حذاء بسيطا باللون الدهبي  بكعب عالٍ، وتزينت ببعض المجوهرات التى منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أروى على شعر قصير باللون الاشقر ، واختارت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها مع احمر شفاه صارخ باللون الاحمر وكان تعليق رامز علي إطلالاتها أثناء الحلقة " لابسه بدلة من النجيلة " 

وكتبت اروي في تعليق علي صورها " لوك النهارده لاروي مع اروي في رامز مجنون رسمي 😄
Thanks to the designer
@aklfakih
Accessories by
@joliefashionstudio
Make up by
@nadine_mohammad_7
Hair by
@lasirenegroup
@moe_shaheen1


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