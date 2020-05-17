لابسة بدلة من النجيلة.. أروى بإطلالة غريبة في آخر جلسة تصوير بعد حلقة رامز

شاركت الإعلامية أروى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، صور من جلسة تصوير عقب انتهاء برنامج رامز مجنون رسمي فى حلقة الفنانة اروي جوده . رامز مجنون رسمي فى حلقة الفنانة اروي جوده .





وتألقت أروى فى بإطلالة غريبة ، حيث ارتدت بدلة كلاسيكية باللون الاخضر بأكمام وتميز التصميم باللونة الكامل بجاكت وبنطلون وتوب من نفس اللون .





وانتعلت أروى حذاء بسيطا باللون الدهبي بكعب عالٍ، وتزينت ببعض المجوهرات التى منحتها إطلالة متكاملة.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أروى على شعر قصير باللون الاشقر ، واختارت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها مع احمر شفاه صارخ باللون الاحمر وكان تعليق رامز علي إطلالاتها أثناء الحلقة " لابسه بدلة من النجيلة "





وكتبت اروي في تعليق علي صورها " لو ك النهارده لاروي مع اروي في رامز مجنون رسمي 😄

Thanks to the designer

@aklfakih

Accessories by

@joliefashionstudio

Make up by

@nadine_mohammad_7

Hair by

@lasirenegroup

@moe_shaheen1







