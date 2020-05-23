AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مواطن يستغيث لعدم حصوله على شقة بالرغم من استكمال مستنداته

السبت 23/مايو/2020 - 09:46 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
ناشد المواطن عادل حامد عبد العزيز من ذوى الاحتياجات الخاصة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزير الإسكان، باستلام شقة قدم عليها.

وقال عادل فى رسالته "اتظلم للسيد وزير الإسكان ورئيس صندوق الإسكان الاجتماعى من رفض طلبى بالحصول على وحدة سكنيه بالإعلان رقم ١٢ بحجة إننى لم أستكمل تقديم المستندات المطلوبة بالرغم من إننى حملتها على التطبيق الخاص على النت وسددت جميع المبالغ المطلوبة، حيث إننى فى أمس الحاجة لهذه الوحدة لأننى معاق، ولدى ٣ أولاد معاقين، فأرجو أن ينال توسلى وألتماسى نظرة عطف منكم".

اقرأ أيضا :

التواصل مع القارئ 01013669467

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواطن ببنها يستغيث من خطر تهالك محولات الكهرباء

سيارتى موديل 2009 .. مواطن يناشد إعادة بطاقة التموين

مواطن يشكو تأخر استلام شقة إسكان اجتماعي 4 سنوات

مواطن يستغيث لاستلام شقة الإسكان الاجتماعى بمدينة العبور الجديدة

أشرف يستغيث بالمسئولين لإعادة صرف التموين

سكان الإسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان يطالبون بتوفير الخدمات

ترشيحاتنا

شاهد.. ظهور ديدان وحشرات بعد تنظيف الفاكهة بالملح| فيديو

دعاء ختم القرآن الكريم .. 5 أخطاء تجعل دعاءَك غير مستجاب

وهم التعافي من كورونا .. هل يمكن ألا يظهر اللقاح المضاد إلى الأبد؟

وداعا الطيب صاحب الابتسامة .. كيف نعى أطباء دمياط زميلهم المتوفى بـ كورونا

2020 بتقضي علينا .. نيللي كريم: أجريت عملية وعملت حادثة موتوسيكل..فيديو

شاهد.. الفيديو الحقيقي لإعدام هشام عشماوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات تويوتا كورولا toyota corolla 2020 بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

ملكة الأناقة.. درة تتألق بفستانين باللون الأبيض.. أي منهما الأجمل؟

كل يوم لوك جديد .. أروى تخطف الأنظار فى رمضان 2020