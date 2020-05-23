مواطن يستغيث لعدم حصوله على شقة بالرغم من استكمال مستنداته

ناشد المواطن عادل حامد عبد العزيز من ذوى الاحتياجات الخاصة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزير الإسكان، باستلام شقة قدم عليها.





وقال عادل فى رسالته "اتظلم للسيد وزير الإسكان ورئيس صندوق الإسكان الاجتماعى من رفض طلبى بالحصول على وحدة سكنيه بالإعلان رقم ١٢ بحجة إننى لم أستكمل تقديم المستندات المطلوبة بالرغم من إننى حملتها على التطبيق الخاص على النت وسددت جميع المبالغ المطلوبة ، حيث إننى فى أمس الحاجة لهذه الوحدة لأننى معاق، ولدى ٣ أولاد معاقين، فأرجو أن ينال توسلى وألتماسى نظرة عطف منكم".





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