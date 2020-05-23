أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 23-5-2020

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في تعاملات اليوم، السبت 23-5-2020، بسوق العبور للجملة، حيث يتراوح سعر الكيلو الواحد من الطماطم بين 1.8 جنيه و4.8 جنيه للكيلو.





وتراوح سعر الكيلو الواحد من البطاطس بين 1.5 و2.7 جنيه، والبصل بين 2.5 و3.5 جنيه؛ أما الكوسة فوصلت لما بين 1.5 إلى 3.5 جنيه في الكيلو الواحد.





وبلغ سعر الجزر بدون عروش بين 2 و4.5 جنيه للكيلو الواحد، والفاصوليا 5 جنيهات، والباذنجان البلدي والرومي بين 1.5 و3 جنيهات للكيلو.





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وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي نحو 4.5 جنيه في الكيلو، وكذلك الحال بالنسبة للفلفل الحامي البلدي، أما كيلو الملوخية فوصل لـ 4 جنيهات في الكيلو.

وبلغ سعر كيلو الخيار البلدي 2 و4 جنيهات، والبسلة بين 4 و7 جنيهات للكيلو الواحد.

أما الجوافة فبلغ سعرها 9 جنيهات للكيلو وتراوح سعر الفروالة والكانتلوب بين 3 و7 جنيهات للكيلو.