محافظ سوهاج: حملات مكثفة للنظافة والاهتمام بأعمال التجميل والإنارة

من جانبه، قال عاطف الصمطي، رئيس حي شرق سوهاج، إنه تمت أعمال التجميل وتركيب شرائط الإنارة أمام قسم ثان سوهاج، حيث تم رصف المنطقة امام القسم ورفع مستوى التجميل والإنارة بها.
وأشار على يوسف أبو عقيل، رئيس مركز ومدينة جرجا، إلى أنه تم القيام بحملة صيانة للكشافات بأعمدة الإنارة بطريق قرية البربا، وأسفرت الحملة عن تركيب 10 لمبات موفرة 55 وات وصيانة 15 كشافا.
وأكد أحمد البدري، رئيس مركز ومدينة البلينا، تنفيذ حملة نظافة مكبرة في الفترة المسائية
لغسل الأرصفة بالمدينة كما استهدفت طريق مصر أسوان ومدخل المدينة وشارع المحطة وشارع
الجمهورية وشارع التحرير وشارع مجلس المدينة وشارع محمد الأمير وشارع بنك مصر الجديد
وشارع مدرسة الصنايع بنين وشارع الشونة وميدان المتلت وشارع وشارع البحر الاعظم وشارع
المنشية والمساكن البحرية ومنطقة الضرائب العامة.
اقرا ايضا
محافظ سوهاج يشيد بتبرع الغرفة التجارية لدعم المنظومة الصحية
وفي مركز ومدينة سوهاج، قال محمد إمبابي رئيس المركز، إنه تمت أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلافة بطريق المحامدة القبلية والهيوكي ونجع العرايا بروافع القصير، وتم ري حديقة روافع القصير، ورفع المخلفات من الطريق الرئيسي بجزيرة شندويل.
وأشار إلى تسوية امتداد شارع التحرير والطريق الغربي ورفع المخلفات من على جانبي الطريق وتم رفع مخلفات المباني من قرية تونس والشيخ مكرم ونجع شرف وطراد النيل وسعدالله وامتداد شارع التحرير وشارع العضاضة وامتداد شارع الجمهورية وشارع سيتي.