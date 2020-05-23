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محافظات

محافظ سوهاج: حملات مكثفة للنظافة والاهتمام بأعمال التجميل والإنارة

السبت 23/مايو/2020 - 02:17 م
إنارة
إنارة
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خالد رياض
وجه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، بتكثيف أعمال النظافة والاهتمام بأعمال التجميل بالشوارع والميادين، والظهور بالمظهر الحضاري المناسب للمحافظة.

من جانبه، قال عاطف الصمطي، رئيس حي شرق سوهاج، إنه تمت أعمال التجميل وتركيب شرائط الإنارة أمام قسم ثان سوهاج، حيث تم رصف المنطقة امام القسم ورفع مستوى التجميل والإنارة بها.


وأشار على يوسف أبو عقيل، رئيس مركز ومدينة جرجا، إلى أنه تم القيام بحملة صيانة للكشافات بأعمدة الإنارة بطريق قرية البربا، وأسفرت الحملة عن تركيب 10 لمبات موفرة 55 وات وصيانة 15 كشافا.


وأكد أحمد البدري، رئيس مركز ومدينة البلينا، تنفيذ حملة نظافة مكبرة في الفترة المسائية لغسل الأرصفة بالمدينة كما استهدفت طريق مصر أسوان ومدخل المدينة وشارع المحطة وشارع الجمهورية وشارع التحرير وشارع مجلس المدينة وشارع محمد الأمير وشارع بنك مصر الجديد وشارع مدرسة الصنايع بنين وشارع الشونة وميدان المتلت وشارع وشارع البحر الاعظم وشارع المنشية والمساكن البحرية ومنطقة الضرائب العامة.


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وفي مركز ومدينة سوهاج، قال محمد إمبابي رئيس المركز، إنه تمت أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلافة بطريق المحامدة القبلية والهيوكي ونجع العرايا بروافع القصير، وتم ري حديقة روافع القصير، ورفع المخلفات من الطريق الرئيسي بجزيرة شندويل.


وأشار إلى تسوية امتداد شارع التحرير والطريق الغربي ورفع المخلفات من على جانبي الطريق وتم رفع مخلفات المباني من قرية تونس والشيخ مكرم ونجع شرف وطراد النيل وسعدالله وامتداد شارع التحرير وشارع العضاضة وامتداد شارع الجمهورية وشارع سيتي.

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