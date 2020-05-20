محافظ سوهاج يشيد بتبرع الغرفة التجارية لدعم المنظومة الصحية

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، تبرع الغرفة التجارية بسوهاج بشيك بمبلغ مليون ومائتان وأربعون ألف جنيها؛ لدعم القطاع الصحي بالمحافظة وشراء أجهزة طبية " تنفس صناعي " لصالح مرضى كورونا بالمحافظة.





جاء ذلك خلال اجتماعه والمستشار خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج.





وثمن المحافظ حرص الغرفة على دورها المجتمعي في الوقوف بجانب أبناء سوهاج في مواجهة فيروس كورونا، وأن يكون لأعضاء الغرفة دور فعال في توفير عدد من الأجهزة الطبية خاصة أجهزة التنفس الصناعي التي ستساعد بشكل كبير في علاج الحالات الحرجة من مصابي كورونا.





وقدم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الشكر لمحافظ سوهاج، مشيرا إلى أن للغرفة دورا هاما نحو المجتمع لمواجهة أزمة فيروس كورونا، لذلك قامت بالتبرع للمساهمة في توفير عدد من الأجهزة الطبية، لتوفير جهازين تنفس صناعي، و5 مونيتور، ومضخة محاليل، وجهاز تحليل غازات بالدم.





وتابع أن إجمالي تكلفة الأجهزة المطلوبه مليون ومئتان وأربعون الف جنيها، لذلك قامت الغرفة بتوفير المبلغ على الفور من اجل مساعدة أهالي المحافظة.