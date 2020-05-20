AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ سوهاج يشيد بتبرع الغرفة التجارية لدعم المنظومة الصحية

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:49 م
محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
Advertisements
خالد رياض
شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، تبرع الغرفة التجارية بسوهاج بشيك بمبلغ مليون ومائتان وأربعون ألف جنيها؛ لدعم القطاع الصحي بالمحافظة وشراء أجهزة طبية " تنفس صناعي " لصالح مرضى كورونا بالمحافظة.


جاء ذلك خلال اجتماعه والمستشار خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج.


وثمن المحافظ حرص الغرفة على دورها المجتمعي في الوقوف بجانب أبناء سوهاج في مواجهة فيروس كورونا، وأن يكون لأعضاء الغرفة دور فعال في توفير عدد من الأجهزة الطبية خاصة أجهزة التنفس الصناعي التي ستساعد بشكل كبير في علاج الحالات الحرجة من مصابي كورونا.


وقدم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الشكر لمحافظ سوهاج، مشيرا إلى أن للغرفة دورا هاما نحو المجتمع لمواجهة أزمة فيروس كورونا، لذلك قامت بالتبرع للمساهمة في توفير عدد من الأجهزة الطبية، لتوفير جهازين تنفس صناعي، و5 مونيتور، ومضخة محاليل، وجهاز تحليل غازات بالدم.


وتابع أن إجمالي تكلفة الأجهزة المطلوبه مليون ومئتان وأربعون الف جنيها، لذلك قامت الغرفة بتوفير المبلغ على الفور من اجل مساعدة أهالي المحافظة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة نصف مليون جنيه.. «صيادلة كفر الشيخ» تهدي مستشفى الصدر وحدة عناية متكاملة

في خطاب للحكومة.. محمد أبو العينين يعلن المساهمة بـ78 مليون جنيه للتعاون مع الدولة في مواجهة فيروس كورونا

بعد تبرع أبو العينين بـ 78 مليونا لمواجهة كورونا.. عزة مصطفى: رجال مصر يظهرون وقت الشدة

بعد تبرع أبو العينين بـ 78 مليون جنيه.. أحمد موسى: الرقم هو الأكبر بين رجال الأعمال

بعد تبرع أبو العينين بـ 78 مليون جنيه لمواجهة كورونا.. خالد أبو بكر: هي دي مصر وحان وقت العطاء الحقيقي

رد الجميل لمصر.. رئيس الوزراء يتلقى خطابات تبرع من رجال الأعمال بقيمة 216.5 مليون جنيه.. مستلزمات طبية وسلع تموينية لمواجهة كورونا.. مدبولي: الجميع شركاء في بناء الوطن ومواجهة تحدياته

ترشيحاتنا

تكبيرات العيد .. دار الإفتاء تكشف عن الصيغة الصحيحة

دراسة جديدة تؤكد قتل فيروس كورونا تلقائيا داخل سيارتك

فى ذكرى رحيل سناء يونس.. مأساة عاشتها فى أيامها الأخيرة

الكاف يدرس إقامة مباراة نهائي دوري الأبطال في مصر.. والقرار النهائي بعد أيام

القميص رقم 10 .. بايرن ميونخ يغري ليروي ساني بعد التخلي عن كوتينيو

الفيفا تفرض غرامة على الرجاء البيضاوي قبل مواجهة الزمالك في دوري الأبطال

AdvertisementS

التحقيقات في حريق مستشفى حميات إمبابة: نشب بسبب حرارة الجو وسخونة أسلاك كهرباء

صحة النواب توضح موعد فك حظر التجول عن المقاهى والمطاعم وتكشف الشروط

عميد طب قصر العيني تنفي صحة إجراء تحاليل فيروس كورونا بالمنازل

بعد الزيادة السنوية.. تعرف على مصروفات المدارس المصرية اليابانية لعام 2021

هامة جدا.. 3 مؤشرات تنذر الأطباء قبل الوفاة بـ 10 أيام

دراسة جديدة تؤكد قتل فيروس كورونا تلقائيا داخل سيارتك

النقل العام: الكمامة شرط أساسي لصعود الأتوبيسات.. وغرامة ٤ آلاف جنيه للمخالفين

أخبار التوك شو.. سر تزايد أعداد إصابات كورونا في مصر.. ضيف أحمد موسى يبكي على الهواء.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس خلال عيد الفطر

التقى محافظ الدقهلية.. وزير الري يخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما

وفاة فنان شهير بعد معاناة مع سرطان فى الرئة

أمن كومباوند عبدالله السعيد يرفض استقبال ضيوفه.. واللاعب يحرر محضرًا.. تفاصيل

القاهرة 43 درجة.. الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة يصاحبه أمطار على الصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحى بامتياز.. ماذا يحدث للجسم عند تناول المشمش

طريقة عمل مشروب الما ورد لترطيب الجسم فى الحر.. فيديو

هامة جدا.. 3 مؤشرات تنذر الأطباء قبل الوفاة بـ 10 أيام