لمنع انتشار كورونا.. فض سوقين بالعامرية غرب الإسكندرية.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملة مكبرة اليوم، استهدفت فض وإزالة 2 من الأسواق الشعبية بمنطقة العامرية، غربي المدينة، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
من جانبه قال اللواء سمير صدقي، رئيس حي أول العامرية، في تصريح له، إن الحملات أسفرت عن فض تجمعات سوقي قريتي سند1 وحارس1 من قرى منطقة النهضة، والتحفظ على عدد من الاشغالات الناتجة عنهما.
وأشار صدقي، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على العديد من الإشغالات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق.
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كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر قرارا بإلغاء الأسواق الشعبية والأسبوعية بأحياء وقرى المحافظة لمدة أسبوعين، منعا للتجمعات.