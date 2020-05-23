لمنع انتشار كورونا.. فض سوقين بالعامرية غرب الإسكندرية.. صور





من جانبه قال اللواء سمير صدقي، رئيس حي أول العامرية، في تصريح له، إن الحملات أسفرت عن فض تجمعات سوقي قريتي سند1 وحارس1 من قرى منطقة النهضة، والتحفظ على عدد من الاشغالات الناتجة عنهما.



وأشار صدقي، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على العديد من الإشغالات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق.





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