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مرأة

تناول هذه الثمرة دائما.. فاكهة تحميك من الزهايمر

السبت 23/مايو/2020 - 05:33 م
الزهايمر
الزهايمر
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آلاء حسن
قد ينخفض ​​خطر الإصابة بمرض الزهايمر عن طريق تناول التفاح والأطعمة الأخرى الغنية بالفلافونويد. ويقول الباحثون إن مركبات الفلافونويد الموجودة في الفواكه والخضراوات والشوكولاتة والشاي والنبيذ قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

ووفقا لموقع "health line"، ذكروا أن المشاركين في الدراسة الذين تناولوا معظم مركبات الفلافونويد لديهم فرصة أقل بنسبة 48 في المائة للإصابة بمرض الزهايمر.

ويقول الخبراء إن اتباع نظام غذائي صحي ، بما في ذلك الأطعمة التي تحتوي على مركبات الفلافونويد ، بالإضافة إلى عوامل نمط الحياة مثل التمرين والنوم يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالزهايمر.

قد تبدو الفلافونويد وكأنها نوع من حلوى السينما ، أو ربما شخصيات في لعبة فيديو ولكن في الواقع ، إنها مكون من بعض الأطعمة التي يمكن أن يكون لها تأثير مهم على صحتك.

ونشر باحثون، الأسبوع الماضي في المجلة الأمريكية للتغذية الطبية أنالأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من الأطعمة الغنية بالفلافونويد مثل التوت والتفاح والشاي أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر وأشكال أخرى من الخرف.

تضمنت الدراسة 2800 مشارك تتراوح أعمارهم بين 50 سنة وما فوق وفي ذلك أفاد الباحثون أن الأشخاص الذين استهلكوا كميات أقل من الأطعمة الغنية بالفلافونويد كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر والخرف المرتبط بعشرين إلى أربع مرات على مدى 20 عامًا.

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