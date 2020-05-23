نار على زيت حار فى نهاية الحرب بين رضوان وفتحى ..أحمد زاهر يشوق الجمهور للحلقة الأخيرة من البرنس

النهارده الحلقه نااااااااااااااااااااار علي زيت حاااااااار ،نهايه اللقاء بين رضوان و فتحي بعد تحدي و صراع كبير النهايه قنبله موقوته انتظرونا #البرنس #محمد_سامي #محمد__رمضان #احمد_زاهر".

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وتدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.









المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين



