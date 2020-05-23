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فن

بعد اكتشافه خيانة فدوى .. أحمد زاهر يوجه رسالة لـ مخرج البرنس

السبت 23/مايو/2020 - 04:21 ص
احمد زاهر
احمد زاهر
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سيد احمد
نشر الفنان أحمد زاهر فيديو لمشهد يجمعه بالفنانة روجينا من مسلسل البرنس من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".


وعلق أحمد على الفيديو قائلا " من أقوى المشاهد اللى تعبنى بجد.

شكرا أستاذ محمد_سامي علي كل لحظة حلوة عشناها معاك في هذا العمل الاستثنائي الرائع اللي قلب الشارع العربي كله مش المصري بس #البرنس #٢٠٢٠ ".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى :

انت فنان عالمى - الاسطور اللى بجد - الله عليك بجد روعة 


وعلق الفنان محمد علاء قائلا " بجد اتشرفت واستمتعت بالشغل معاك ... بجد فنان صادق ومتالق دايما فى كل أعمالك " .

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تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـستة وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
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