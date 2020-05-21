مسلسل البرنس في صدارة تويتر خلال الأسبوع الرابع من رمضان

كشفت مصادر رسمية من موقع تويتر لـ"صدى البلد" عن أبرز المسلسلات المذكورة في التغريدات القصيرة خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان الجاري.

كشفت مصادر رسمية من موقع تويتر لـ"صدى البلد" عن أبرز المسلسلات المذكورة في التغريدات القصيرة خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان الجاري.

أبرز وسوم مسلسلات رمضانية مذكورة في التغريدات

1. #البرنس (Al-Prince)

2. #الاختيار (Al Ekhteyar)

3. #مخرج_7 (Makhraj 7)

4. #قلبي_اطمأن (Qalby Etmaan)

5. #ام_هارون (Umm Harun)

6. #رامز_مجنون_رسمي (Ramez Majnun Rasmi)

7. #النهايه (Al Nehaya)

8. #خيانة_عهد (Khiyanit Ahid)

9. #فلانتينو (Valentino)

10. #الفتوة (Al Futowa)

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس ،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس " يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.





أما اسر يلسين فقد استمر بدوره فى تصدر المشاهير العرب الأكثر نشاطًا على تويتر مع بعض تغرادتهم التي شهدت أكبر تفاعلًا

1. الممثل المصري @AsserYassin

2. المغنية والممثلة اللبنانية @CyrineAbdlNour

3. الممثلة التونسية @ HendSabry

4. الممثل المصري @fahmi173

5. الممثل المصري @AmirKarara

6. الممثلة المصرية @AYTENAMER

7. الممثل المصري @AhmedSalahhosny

8. الممثلة اللبنانية @nadinenjeim

9. الممثلة الكويتية @Haya_abdulsalam

وعلى مستوى المشاهير العرب الأكثر ذكرًا في التغريدات، فجاء على الترتيب، محمد رمضان، يسرا، محمود البزاوي.