مسلسل البرنس في صدارة تويتر خلال الأسبوع الرابع من رمضان

أبرز وسوم مسلسلات رمضانية مذكورة في التغريدات
1. #البرنس (Al-Prince)
2. #الاختيار (Al Ekhteyar)
3. #مخرج_7 (Makhraj 7)
4. #قلبي_اطمأن (Qalby Etmaan)
5. #ام_هارون (Umm Harun)
6. #رامز_مجنون_رسمي (Ramez Majnun Rasmi)
7. #النهايه (Al Nehaya)
8. #خيانة_عهد (Khiyanit Ahid)
9. #فلانتينو (Valentino)
10. #الفتوة (Al Futowa)
أما اسر يلسين فقد استمر بدوره فى تصدر المشاهير العرب الأكثر نشاطًا على تويتر مع بعض تغرادتهم التي شهدت أكبر تفاعلًا
1. الممثل المصري @AsserYassin
2. المغنية والممثلة اللبنانية @CyrineAbdlNour
3. الممثلة التونسية @ HendSabry
4. الممثل المصري @fahmi173
5. الممثل المصري @AmirKarara
6. الممثلة المصرية @AYTENAMER
7. الممثل المصري @AhmedSalahhosny
8. الممثلة اللبنانية @nadinenjeim
9. الممثلة الكويتية @Haya_abdulsalam
وعلى مستوى المشاهير العرب الأكثر ذكرًا في التغريدات، فجاء على الترتيب، محمد رمضان، يسرا، محمود البزاوي.
- الممثل المصري @mohamed_ramadan
- الممثلة المصرية @Youssra
- الممثل المصري @albezzawy