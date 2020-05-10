معمول فيه مجهود جامد.. نجيب ساويرس يشيد بـ البرنس

أشاد رجل الأعمال نجيب ساويرس بصناع مسلسل البرنس الذى يعرض حاليا فى السباق الرمضانى بطولة النجم محمد رمضان.









وكتب على صفحته بموقع تويتر "الحوار والسيناريو فى مسلسل البرنس غير عادى ! معمول فيه مجهود جامد ".









من ناحية أخرى، حددت قناة dmc موعد عرض مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان، وأن أول عرض الساعة 8:00 مساء والإعادة 2:00 صباحا و10:00 صباحا.









ويدور أحداث «البرنس»، في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس، الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي المسؤوليات وواقعًا بالمشاكل.









المسلسل بطولة الفنان «رمضان» و«زاهر» والفنانة نور وروجينا ونجلاء بدر، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.



