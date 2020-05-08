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فن

رحاب الجمل: محمد رمضان يتعرض لهجوم مبالغ فيه من زملاء له في الوسط الفني

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:50 م
رحاب الجمل
رحاب الجمل
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شروق ابراهيم
تشارك الفنانة رحاب الجمل في بطولة مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، بعد أن قدما سويا فيلمي "احكي يا شهرزاد" و"عبده موته".

وقالت رحاب الجمل في تصريح لـ صدى البلد: "هناك تناغم و"كيمياء" بيني ومحمد رمضان وقدمنا سويا فيلمي " احكي يا شهرزاد" و"عبده موته" ونحن في الأساس أصدقاء".

وأضافت رحاب الجمل: "محمد رمضان فنان محترم والابتسامة لا تفارق وجهه ومتعاون مع زملائه لأقصى درجة ومتواضع واستغرب أن رمضان يتعرض لهجوم مبالغ فيه من زملاء له في الوسط الفني".

وتابعت: "أعتقد أن من يهاجم محمد رمضان لا يعرفه عن قرب فمن يتعامل معه يتأكد أنه إنسان بسيط من معدن أصيل وزميل وصديق محترم ويقف بجانب الجميع".

وتدور أحداث العمل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة رضوان البرنس الذي يقوم بدوره محمد رمضان، ويتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسؤولية الجميع وفي نفس الوقت يعيش صراعا مع أخوته الذين يحاولون التخلص منه بكل الطرق للحصول على الميراث.
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