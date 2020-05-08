رحاب الجمل: محمد رمضان يتعرض لهجوم مبالغ فيه من زملاء له في الوسط الفني

تشارك الفنانة رحاب الجمل في بطولة مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، بعد أن قدما سويا فيلمي "احكي يا شهرزاد" و"عبده موته".





وقالت رحاب الجمل في تصريح لـ صدى البلد: "هناك تناغم و"كيمياء" بيني ومحمد رمضان وقدمنا سويا فيلمي " احكي يا شهرزاد" و"عبده موته" ونحن في الأساس أصدقاء".





وأضافت رحاب الجمل: "محمد رمضان فنان محترم والابتسامة لا تفارق وجهه ومتعاون مع زملائه لأقصى درجة ومتواضع واستغرب أن رمضان يتعرض لهجوم مبالغ فيه من زملاء له في الوسط الفني".





وتابعت: "أعتقد أن من يهاجم محمد رمضان لا يعرفه عن قرب فمن يتعامل معه يتأكد أنه إنسان بسيط من معدن أصيل وزميل وصديق محترم ويقف بجانب الجميع".



