مخرج البرنس: محمد رمضان عمل حاجة جديدة جدًا السنة دي

قال المخرج محمد سامي مخرج مسلسل البرنس، إن الفنان محمد رمضان قدم خلال هذا العام تجربة مختلفة.





وتابع سامي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،: "محمد تخلى عن فكرة البطل الأوحد خلال مسلسل البرنس حيث أن العمل بطولة أكثر من نجم".





وأكمل: "جميع الطاقم الفني لفريق مسلسل البرنس يتميزون بروح طيبة والتعاون بينهم ساعد بشكل كبير في نجاح العمل".





وفى السياق ذاته قال محمد مهران أحد نجوم المسلسل، إنه كان صديق محمد رمضان خلال فترة الدراسة في معهد فنون مسرحية، مضيفا أن محمد رمضان نجم وفنان شاطر.





وفى السياق ذاته قال مهران، إن كواليس مسلسل البرنس كانت لطيفة، ولكن مشهد حديثه مع فتحي في المسلسل وخيانته للبرنس، كان من أصعب المشاهد.