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توك شو

محمد سامي يكشف عن أعماله المقبلة.. ويوجه رسالة إلى محمد مهران

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:29 م
المخرج محمد سامي
المخرج محمد سامي
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حمزة شعيب
قال المخرج محمد سامي مخرج مسلسل البرنس، إن الفنان محمد مهران هو موهبة صاعدة مميزة تستحق الإشادة.

وتابع سامي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" أنا بحب مهران على المستوي الشخصى، وعندى ثقة كبيرة في قدراته الفنية، وأتمنى له النجاح مستقبلا".

وأشار المخرج محمد سامي إلى أنه يستعد لتجربة فنية جديدة، لم يكشف عن تفاصيلها، ولكنه وعد بظهورها قريبا.

وفى السياق ذاته، قال مهران، إن كواليس مسلسل البرنس، كانت لطيفة، ولكن مشهد حديثه مع فتحي في المسلسل وخيانته للبرنس؛ كان من أصعب المشاهد.

وأوضح أنه في نفس وقت المشهد، كانت زوجتي في المستشفي تضع مولودنا، ولذلك كان من أصعب المشاهد، معقبا: "مستغرب من ثباتي في المشهد دا وأنا عقلي كان في حته تانية".
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