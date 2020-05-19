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توك شو

محمد سامي: البرنس حلمي منذ الصغر ومستوحى من قصة سيدنا يوسف

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:32 م
المخرج محمد سامي
المخرج محمد سامي
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عادل نصار

كشف المخرج محمد سامي، أسرار وكواليس جديدة بشأن مسلسل البرنس، مؤكدا أن العمل من الأعمال التي يعتز بها في مسيرته كمخرج.

 

وقال سامي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «التاسعة»، المذاع عبر شاشة «الأولى»، مساء اليوم الثلاثاء، تأثرت في هذا المسلسل بقصة سيدنا يوسف عليه السلام وكان لدي رغبة قديمة في تقديم فكرة العمل، إلى ان تحققت في مسلسل البرنس.

وعبر مخرج مسلسل البرنس، عن  سعادته بردود الأفعال بشأن العمل، مؤكدا أنه كان معجب بقصة سيدنا يوسف عليه السلام منذ صغره، لافتا إلى أن فكرة المسلسل كان لديه منذ 8 سنوات.

وأكد سامي أنه عقب النجاح الذي حققه مسلسل "ولد الغلابة" العام الماضي ، فقرر هذا العام أنه يقدم عمل حقيقي موجود في الواقع.

 

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