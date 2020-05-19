محمد سامي يكشف حقيقة ما قالته الطفلة فريدة عن نهاية مسلسل البرنس

كشف المخرج محمد سامي ، مخرج مسلسل البرنس، عن حقيقة ما قالته الطفلة فريدة حسام والتي تشارك بدور ابنة محمد رمضان بالعمل، عن كواليس نهاية المسلسل.





وقال سامي خلال حواره لبرنامج "ام بي سي تريندج"، والمذاع عبر قناة "إم بي سي"،:" كل اللى قالته فريدة في لقاؤها التلفزيوني غير صحيح وهى طفلة ولم تطلع على آخر الحلقات".





وعن مشهد بكاء الطفلة فريدة حسام ، في مسلسل البرنس والذى تصدر مواقع التواصل الإجتماعي، قال سامي:"أنا تعمدت إنى أبعد عنها والدتها، وعندما وجدت نفسها وسط الموقف ووالدتها غير موجودة خلف الكاميرا، ولا تعلم متى سنتوقف بكت بشكل حقيقى.. بكت؛ لانها لم تجد أمها أمامها".





وبعد النجاح الذي حققه مسلسل البرنس للفنان محمد رمضان، تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، صورا من المسلسل التي تكشف عن أحداث الحلقات الأخيرة من أحداثه.





يذكر أن مسلسل "البرنس" يقوم ببطولته محمد رمضان وأحمد زاهر ورحاب الجمل وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.