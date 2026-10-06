الرجوب: الاحتلال ينفذ انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين في القدس المحتلة

قال عمر الرجوب، مدير دائرة الإعلام بمحافظة القدس، إن سلطات الاحتلال أصدرت مساء أمس إخطارًا نهائيًا لسكان مبنى في بلدة الطور بهدم منازلهم، دون تحديد موعد لذلك، قبل أن تداهم عشرات الآليات العسكرية، فجر اليوم، المبنى برفقة معدات الهدم، وتخلي السكان بالقوة دون السماح لهم بأخذ مقتنياتهم.

وأوضح، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المبنى المكون من خمسة طوابق ويضم 10 شقق سكنية كان يقطنه نحو 70 مواطنًا مقدسيًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وباتوا الآن بلا مأوى، مضيفا أن ما قام به بن غفير يأتي في سياق الدعاية الانتخابية، مستخدمًا القدس منصة انتخابية ومطلقًا تصريحات موجهة لقاعدة اليمين الإسرائيلي المتطرف.

وأشار الرجوب إلى أن هذا السلوك تكرر في المسجد الأقصى ومناطق مختلفة من القدس، وكذلك خلال هدم مبنى الأونروا الرئيسي في حي الشيخ جراح، معتبرًا أن بن غفير يحوّل هذه الجرائم والانتهاكات إلى مادة انتخابية، مؤكدا أن القدس بأكملها محتلة منذ عام 1967، وكذلك القدس الشرقية.