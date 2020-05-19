AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مخرج مسلسل البرنس يكشف المتورط في تسريب الحلقات الأخيرة..فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:24 ص
مسلسل البرنس
مسلسل البرنس
Advertisements
حمزة شعيب
كشف محمد سامي مخرج مسلسل البرنس، المتسبب في تسريب الحلقات الأخيرة من المسلسل.

وقال سامي  حديثه ببرنامج " إم بي سي ترينديج"،:" الحوار بدأ من مساعد مونتير كان يعمل بمسلسل آخر ويجاور زميله الذى يقوم بالعمل على مسلسل البرنس وانتظر دخوله الحمام وقام بتصوير المشاهد وقام بإرساله لخطيبته وهو عمل غير أخلاقى وغير مهني".

وعن الإجراءات التي اتخذها مع  مساعد المونتير قال: "سامحته انا وتامر مرسى منتج المسلسل لأنه بيصرف على والدته ومينفش نقطع عيشه ومن الأخلاقيات العفو عند المقدرة".

بعد النجاح الذي حققه مسلسل البرنس للفنان محمد رمضان تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، صورا من المسلسل التي تكشف عن أحداث الحلقات الأخيرة من أحداث المسلسل.

يذكر أن مسلسل "البرنس" يقوم ببطولته محمد رمضان وأحمد زاهر ورحاب الجمل وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد سامي ينشر صورة مع بطلة مسلسل البرنس

الحلقة 11 من مسلسل البرنس.. تسجيل صوتي يكشف عن قتلة زوجة البرنس

مسلسل البرنس الحلقة 18 .. ابنة محمد رمضان تبكي الجمهور بعد إلقائها في الشارع

من ابن حلال إلى البرنس.. الجمهور يسخر من محمد رمضان: بيتسجن في المسلسلات

البرنس الحلقة 20.. تعرف على تطورات الأحداث مع الطفلة مريم بعد تركها في الشارع

تسريب صور تكشف أحداث الحلقة الأخيرة من البرنس لـ محمد رمضان

ترشيحاتنا

بشرة خير.. نجاح اللقاح الأمريكي لـ فيروس كورونا

أخبار التوك شو.. محافظ الدقهلية يعلن إصابته بـ كورونا.. مفيد فوزي: الإدمان سبب وفاة سعاد حسني

مهاجم الزمالك السابق: انضممت للأهلي بالصدفة.. وحزنت لعدم العودة للأحمر من جديد ..فيديو

روجينا بتحب vampire.. محمد علاء يسخر من نفسه فى مسلسل البرنس

محافظ الدقهلية يكشف سر لقائه بوزير الري وهو مصاب بالكورونا

بعد أعوام من السخرية .. سيدة تجذب ملايين المتابعين بعد عملية تجميل .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية أكلة .. حفر اسمه على مقبرة رخميرع فما السر وراء الفطير المشلتت؟

نيسان تصور إعلانها الجديد لموديل 2020 بنسخة GT-R .. فيديو وصور

فى ذكرى ميلاد مجدد الموسيقى .. أسرار زواج عبده الحامولى من ألمظ و4 غيرها