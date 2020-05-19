مخرج مسلسل البرنس يكشف المتورط في تسريب الحلقات الأخيرة..فيديو

كشف محمد سامي مخرج مسلسل البرنس ، المتسبب في تسريب الحلقات الأخيرة من المسلسل.





وقال سامي حديثه ببرنامج " إم بي سي ترينديج"،:" الحوار بدأ من مساعد مونتير كان يعمل بمسلسل آخر ويجاور زميله الذى يقوم بالعمل على مسلسل البرنس وانتظر دخوله الحمام وقام بتصوير المشاهد وقام بإرساله لخطيبته وهو عمل غير أخلاقى وغير مهني".





وعن الإجراءات التي اتخذها مع مساعد المونتير قال: "سامحته انا وتامر مرسى منتج المسلسل لأنه بيصرف على والدته ومينفش نقطع عيشه ومن الأخلاقيات العفو عند المقدرة".





بعد النجاح الذي حققه مسلسل البرنس للفنان محمد رمضان تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، صورا من المسلسل التي تكشف عن أحداث الحلقات الأخيرة من أحداث المسلسل.





يذكر أن مسلسل "البرنس" يقوم ببطولته محمد رمضان وأحمد زاهر ورحاب الجمل وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.