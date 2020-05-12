مريم رضوان البرنس حديث السوشيال ميديا.. فريدة حسام: محمد رمضان بيقولى يا برنسيسة.. وأحمد زاهر اعتذر لى بعد ما رمانى فى الشارع ..فيديو

فريدة حسام طفلة مسلسل البرنس:

- هذا هو رد فعل أحمد زاهر بعد مشهد بكائها









تألقت الطفلة فريدة حسام ، طفلة مسلسل "البرنس" فى مشاهدها التي أدمت قلوب الكثير من المتابعين والمشاهدين للمسلسل، خاصة فى مشهدها الذى عرض فى نهاية حلقة الأمس بعدما تركها أعمامها فى الشارع لتلقى مصيرها وحدها، مما جعلها حديث السوشيال ميديا منذ ذلك الحين.









وكشفت الطفلة مريم حسام عن تفاصيل مشاركتها فى المسلسل وردود أفعال الفنانين وكيفية تعاملهم معها خلال فترة التصوير، خلال لقاء مع الإعلامية "أسماء مصطفى" فى برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز".









وقالت "فريدة"، إن أول شخص قابلته عند تصوير أول مشهد كان محمد رمضان، متابعة "بيقولى يا برنسيسة"، مضيفة أنها تكون سعيدة وهى تشاهد دورها على التلفاز، موضحة أنها لا تشاهد أى مسلسل آخر إلا مسلسل البرنس .













وتابعت أنها تقوم بحفظ السيناريو الخاص بها فى 10 دقائق، ولا تخاف عند تأدية أى مشهد تمثيلي، مؤكدة أنها كانت سعيدة جدا بالقيام بدور طفلة محمد رمضان فى مسلسل البرنس



وأشارت إلى أنها كانت حزينة فى مشهد البكاء مع الفنان أحمد زاهر بسبب عدم وجود والدتها بجانبها.

