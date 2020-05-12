فضل يبوس فيا.. طفلة مسلسل البرنس تكشف عن رد فعل أحمد زاهر بعد مشهد بكائها

قالت الطفلة مريم حسام، ممثلة فى مسلسل البرنس : إنها تحب التمثيل وتريد أن تكون ممثلة فى المستقبل.













وتحدثت الطفلة مريم، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، عن رد فعل الممثل أحمد زاهر بعد تأديه مشهد بكائها، مضيفة: "فضل يبوس فيا لما خلصنا، وقالى أنا كنت بهزر معاكي أحنا كنا بنمثل".





وتابعت أنها تحب تقليد الفنانين، وخاصة الممثلة ياسمين صبرى، متابعة أنها لا تخاف عند تأدية أى مشهد تمثيلي.





وأضافت أنها كانت سعيدة جدا بالقيام بدور طفلة محمد رمضان فى مسلسل البرنس.





وتابعت أنها كانت حزينة فى مشهد البكاء مع الفنان أحمد زاهر بسبب عدم وجود والدتها بجانبها.





وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي مسلسل البرنس مشهد بكاء طفلة رضوان الذي يجسده محمد رمضان مشيدين باداءها.



