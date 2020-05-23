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توك شو

ملبوسة .. المخرج محمد سامي يتحدث عن دور روجينا فى البرنس..فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 02:50 ص
المخرج محمد سامي،
المخرج محمد سامي، روجينا
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اسراء صبري
تحدث المخرج محمد سامى، مع الفنانة روجينا، مازحا: " هو أنتى ليه قاعدة تضحكى على الناس وتقولى إنك اجتهدتى على الشخصية..وأن دي مش شخصيتك الحقيقة..عماله تقولي للمشاهد لبستي الشخصية وهي دي شخصيتك الحقيقية والشخصية التانية هي اللي تمثيل".

وتابع محمد سامي، خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "اكسترا نيوز" تقديم الإعلامية "بسمة وهبة"، : هناك تفاهم وتاريخ طويل بيني وبين روجينا، لافتا إلي وجود الثقة المتبادله بينهم.

وأضاف أن روجينا شخصية تتحمل المسئولية، متابعا: الدور دا اتعمل كتير من ممثلين مش حلوين، بس لما تجيب واحدة حلوة تعمل الدور.. هي دي الحبكة الدراميه.

وأشار إلي أن شخصية فدوى تجمع مابين الأنوثة وقوة الشخصية، معقبا :روجينا تعمل أي حاجة..روجينا ملبوسة".

وواصل قائلًا: "أنا كنت بكتب فدوى لروجينا، وعارف إن محدش هيعرف يعملها زيها.. وكل يوم بتثبت لى إنها أشطر ممثلة".

وشدد على أنه محظوظ بفريق العمل الخاص بمسلسل البرنس، معقبا: محظوظ بروجينا..وعمري ما أعتمدت عليها في دور إلا لما يكون صعب وخايف منه وعارف أنها هتعمله.

وأوضح ، انا بعرف البس روجينا وأحمد زاهر..دول أساتذة كبار..وثقتهم سبب نجاح محمد سامي،  


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