أحمد زاهر: تلقيت العديد من التهديدات بعد مشهد تركه الطفلة مريم بالموقف في مسلسل البرنس.. فيديو

أكد الفنان أحمد زاهر بطل مسلسل البرنس أنه تلقى العديد من التهديدات بعد مشهد تركه للطفلة مريم بالموقف خلال مسلسل البرنس مشيرا أنه كان يتلقى أكثر من 12 تهديد في اليوم وكان معظمها أنهم يعلمون عنوانه وانهم سيصلون له.





وأضاف زاهر خلال وجوده ضيفا ببرنامج التاسعة عبر القناه الأولى المصرية أنه قام بأداء العديد من الأدوار المختلفة ما بين أدوار الخير وما بين أدوار الشر مشيرا إلى أنه منذ فترة طويلة لم تتوحد الناس على مسلسل مثل ذلك.









وتابع الفنان أحمد زاهر أن هذا التأثير الكبير على المسلسل ليس في مصر فقط وإنما وصل صداه إلى العالم العربي.





وقال :إنني أتوقع أنه بعد الإنتهاء من العمل سيصفق الجمهور لصناع العمل مؤكدا أن إندماج الناس مع المسلسل هو من جعلهم يتعاملون بتلك الطريقة.





وأضاف زاهر: أن المخرج محمد سامي أخرج مشهد الطفلة في المسلسل بطريقة رائعة مؤكدا أنه كان يتمنى أن يكون هذا المشهد غير موجود.