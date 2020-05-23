محمد جمعة: مشاركتي في مسلسل البرنس فرصة عظيمة..فيديو

قال الفنان محمد جمعة، إنه سعيد جدا لمشاركته في مسلسل البرنس هذا العام ونجاح المسلسل بين المشاهدين.

وأضاف الفنان محمد جمعة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن مشاركته في مسلسل البرنس كانت فرصة عظيمة بالنسبة له لأنه كان يتمنى العمل مع المخرج محمد سامي.

وتابع محمد جمعة، أن المخرج محمد سامي اتصل عليه وعرض عليه الدور كضيف شرف، قائلا له: "مفيش ضيف شرف في المسلسل وكل الممثلين في المسلسل أبطال".

وأوضح الفنان محمد جمعة، أنه قال للمخرج محمد سامي إذا نجحت الحلقة التي ظهر فيها ستكون بسبب محمد سامي وإذا فشلت هذه الحلقة ستكون بسبب محمد سامي أيضا، لأنه هو من كون تلك المشاهد بنفسه.

وأشار إلي أن 99% من نجاح دوره في مسلسل البرنس هو المخرج محمد سامي وهو يقر بذلك.