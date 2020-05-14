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فن

ظهور مميز لـ محمد جمعة بمسلسل البرنس يتصدر تريند يوتيوب.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 05:30 م
محمد جمعة
محمد جمعة
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نبيل العدوى
ظهور مميز للفنان محمد جمعة شهده مسلسل البرنس، والذي قدم شخصية الأسطى محمود، بعد أن وجد مريم ابنة رضوان في الشارع.


وترك أحمد زاهر الطفلة مريم ابنة شقيقة رضوان البرنس الذي يجسده محمد رمضان، في الشارع في الحلقة السابقة ووجدها الفنان محمد جمعة، وقرر أن يعتني بها.



وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.


مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا،  نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

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