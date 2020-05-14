ظهور مميز لـ محمد جمعة بمسلسل البرنس يتصدر تريند يوتيوب.. فيديو

ظهور مميز للفنان محمد جمعة شهده مسلسل البرنس ، والذي قدم شخصية الأسطى محمود، بعد أن وجد مريم ابنة رضوان في الشارع.





و ترك أحمد زاهر الطفلة مريم ابنة شقيقة رضوان البرنس الذي يجسده محمد رمضان، في الشارع في الحلقة السابقة ووجدها الفنان محمد جمعة، وقرر أن يعتني بها.











