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مرأة

بفستان أحمر.. نور اللبنانية تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:51 ص
نور اللبنانية
نور اللبنانية
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آية التيجي
شاركت الممثلة اللبنانية نور صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام من أحد الأدوار التي تجسدها في شهر رمضان، 
وظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها.

وعلقت الممثلة نور اللبنانية ببعض الكلمات، وقالت: علا في شغلها الجديد، ادعولها ربنا يوفقها فيه يا جماعة 🙈

وظهرت نور اللبنانية،  وهي ترتدي فستانا باللون الأحمر بأكمام طويلة، يتوسطه حزام باللون الاحمر وبقصة مميزة، وقامت بربط سكارف باللون الأحمر والأصفر حول رقبتها، وهو ما أبرز من رقتها وجمال إطلالتها.

وتركت نور  اللبنانية شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة تسريحة الويفي المميزة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها

و لم تتكلف نور اللبنانية في وضع الماكياج أو ارتداء الأكسسورات، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وجذابة كعادتها دائما.

وإليك الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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