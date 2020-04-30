بفستان أحمر.. نور اللبنانية تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام من أحد الأدوار التي تجسدها في شهر رمضان،

وظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها.





وعلقت الممثلة نور اللبنانية ببعض الكلمات، وقالت: علا في شغلها الجديد، ادعولها ربنا يوفقها فيه يا جماعة 🙈





وظهرت نور اللبنانية، وهي ترتدي فستانا باللون الأحمر بأكمام طويلة، يتوسطه حزام باللون الاحمر وبقصة مميزة، وقامت بربط سكارف باللون الأحمر والأصفر حول رقبتها، وهو ما أبرز من رقتها وجمال إطلالتها.



وتركت نور اللبنانية شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة تسريحة الويفي المميزة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها

