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فن

إطلالة شتوية أنيقة.. نور اللبنانية تحتفل بـ الكريسماس

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:58 ص
نور
نور
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محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية نور، صورة جديدة لها، بإطلالة شتوية؛ احتفالًا بأجواء الكريسماس، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهرت نور، مرتدية شالاً باللونين الأزرق والأحمر، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة، تتماشي مع إطلالتها.

وعلقت سلمى أبو ضيف على الصورة: "عيد ميلاد سعيد للجميع عيد ميلاد سعيد".

ونالت الصورة إعجاب جمهور نور، الذين حرصوا على التعليق عليها وشاركوها إعجابهم بجلسة التصوير.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة نور مسلسل "رحيم" الذي عرض في موسم رمضان 2018، الذى لاقى نجاحا كبيرا وقت عرضة.

مسلسل "رحيم" بطولة ياسر جلال ومحمد رياض ودينا وصبري فواز ورياض الخولي وحسن حسني، ومنى فاروق، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين، ﺇﺧﺮاﺝ محمد سلامة، ومن إنتاج شركة "فنون مصر" المملوكة لكل من محمد محمود عبد العزيز وريمون مقار.
إطلالة شتوية أنيقة.. نور اللبنانية تحتفل بـ الكريسماس
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