إطلالة شتوية أنيقة.. نور اللبنانية تحتفل بـ الكريسماس

شاركت الفنانة اللبنانية نور، صورة جديدة لها، بإطلالة شتوية؛ احتفالًا بأجواء الكريسماس، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





وظهرت نور، مرتدية شالاً باللونين الأزرق والأحمر، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة، تتماشي مع إطلالتها.





وعلقت سلمى أبو ضيف على الصورة: "عيد ميلاد سعيد للجميع عيد ميلاد سعيد".





ونالت الصورة إعجاب جمهور نور، الذين حرصوا على التعليق عليها وشاركوها إعجابهم بجلسة التصوير.





يذكر أن أخر أعمال الفنانة نور مسلسل "رحيم" الذي عرض في موسم رمضان 2018، الذى لاقى نجاحا كبيرا وقت عرضة.



