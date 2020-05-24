AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز صيام يوم العيد .. مستشار المفتي يجيب

الأحد 24/مايو/2020 - 12:00 م
د.مجدي عاشور
د.مجدي عاشور
Advertisements
عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، أنه يحرم بالاتفاق صيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق، وهى 3 أيام بعد يوم النحر -العيد-.

واستشهد المفتي في إجابتها عن سؤال: «ما حكم صيام يوم العيد؟، بما روي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ»، وعن نبيشة الهذلى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل»، رواه مسلم.

ما حكم صيام أول أيام عيد الفطر

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن صيام أول يوم في العيد حرام، مشددًا على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهي عن صيام أيام التشريق «الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة».

واستشهد «عاشور» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ». رواه البخاري (1992)، ومسلم (827)، وأجمع العلماء على أن صومهما محرم .


3 سنن حرص عليها النبي قبل صلاة العيد .. تعرف عليها

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يستحب الغسل والطيب للعيدين، لمن خرج للصلاة ومن لم يخرج لها، ويستحب لبس الحسن من الثياب للقاعد والخارج.

واستشهدت الإفتاء في ردها على سؤال «ما يسن فعله قبل صلاة العيد؟ بحديث ابن عباس-رضي الله عنهما-: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى»، ولما رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بن عَلِيٍّ-رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما- قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ، وَأَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدِ مَا نَجِدُ».

ويستحب أن يتزين الرجل ويتنظف ويحلق شعره، ويستحب أن يَسْتَاك، ويَطْعَم شيئا؛ لما روي عن أنسٍ-رضي الله عنه- أنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ»، وفي رواية: «وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا»؛ ولكون اليوم يوم فطر بعد أيام الصيام، ويخرج فطرته-زكاة الفطر- قبل أن يخرج؛ لما روي عن ابْنِ عَبَّاسٍ-رضي الله عنهما- قَالَ: "مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لا تَخْرُجَ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى تُخْرِجَ الصَّدَقَةَ، وَتَطْعَمَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ"؛ ولأنه مسارعة إلى أداء الواجب فكان مندوبًا إليه.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تكبيرات العيد عيد الفطر والأضحى وقتها وصيغتها الصحيحة

تكبيرات عيد الفطر 2020 كاملة.. ومتى يبدأ وقتها

ترشيحاتنا

الفيفا يهدد الرجاء المغربي بعقوبة قاسية

هشيل الشعار من لافتة نادي القرن.. مرتضى منصور: زوبع ومعتز مطر هيتعلقوا زي عشماوى

بعد إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا.. الفيروس يهدد دينا الشربيني وعمرو دياب

بسري سارة..زيادات معاشات الضمان الاجتماعي أول يوليو المقبل

فريدة سيف النصر تعتذر لجمهورها عن نهاية مسلسل الفتوة

سعر الذهب في السعودية أول أيام عيد الفطر المبارك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة محتشمة.. جوهرة تهنئ متابعيها بـ عيد الفطر

أخطر مرحلة.. ماذا يحدث لمريض كورونا في المرحلة الثالثة؟

فطار العيد.. شكشوكة تركية وسلطة يونانية وبطاطس بالخضراوات