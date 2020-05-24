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أخبار العالم

اليابان تسجل 28 إصابة جديدة بـ كورونا و12 حالة وفاة

الأحد 24/مايو/2020 - 06:16 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الاحد، عن تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و12 حالة وفاة

وتتوقع الحكومة اليابانية رفع إعلان الطوارئ لهوكيدو وطوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة غدا الاثنين.

وسجلت اليابان 17،263 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ، 713 من سفينة دياموند برينسيس، ويبلغ عدد القتلى الرسمي 833 . 

وقررت الحكومة اليابانية الخميس الماضي، رفع حالة الطوارئ المعلنة بشأن الفيروس كورونا المستجد كوفيد 19  في المحافظات الغربية لأوساكا وكيوتو وهيوجو، حيث رأى الخبراء أن عدد الحالات الجديدة في اتجاه هبوط واضح، وفقا لموقع أخبار كيوتو.

من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء شينزو آبي قراره بتخفيف حالة الطوارئ في وقت لاحق من اليوم، بينما سيستمر العزل على حالة في طوكيو والمحافظات المجاورة لها وكذلك هوكايدو حتى 31 مايو.

وستبقى خمس محافظات فقط من محافظات البلاد الـ 47 تحت حالة الطوارئ، رغم أنها تشكل حوالي ثلث الاقتصاد الياباني.


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