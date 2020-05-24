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سيارات

احذر.. ترك كحول التعقيم بسيارتك يتسبب في كارثة

الأحد 24/مايو/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

بعد انتشار الوباء العالمي الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ، زادت بشكل كبير طرق الحماية الشخصية لمواجهة ومكافحة هذا الفيروس ، ومن بينها استخدام الكحول لتطهير الأيدي .

حيث اصبحت الكحوليات مصاحبة للإنسان اينما يذهب ومتواجدة فى كل مكان ، مثل العمل والبيت وايضا السيارات ، ولكن تركها داخل سيارتك يتسبب فى كارثة.

حيث نشر قسم الإطفاء بولاية ويسكونسن الأمريكية، صورة لباب سيارة محترق بسبب عبوة صغيرة من المعقم الكحولي تُرك داخلها .

ففى حقيقة الأمر ، تسببت عبوة الكحول المعقم التى تم تركها داخل سيارة بولاية ويسكونسن الأمريكية في اشتعال النيران فيها وتضرر بابها، وذلك بسبب احتواء المعقم على هذه المادة والتى اشتعلت بسبب حرارة الشمس.

وقد حذر قسم الإطفاء بولاية ويسكونسن الأمريكية من ترك المعقمات داخل السيارة في فصل الصيف أو استخدامها بقرب مصادر اللهب أو أثناء التدخين أو الشواء، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الكحول تتراوح بين 60% إلى 80%، فهـى مادة سريعة الاشتعال .

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