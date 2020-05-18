تدشين اول وحدة تعقيم ذاتية للسيارات فى السعودية

بعد المحاولات العديدة من دول العالم لمعايشة الوباء العالمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ، تقوم كل دولة بعمل الاجراءات الاحترازية المناسبة والملائمة لها لمكافحة الفيروس .

ففى المملكة العربية السعودية وبالتحديد فى مدينة الدمام أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن تدشينها لأول وحدة ذاتية التعقيم للسيارات في شارع الملك سعود بن عبد العزيز .

وأوضحت الأمانة المنطقة الشرقية أن وحدة التعقيم الذاتية للسيارات تستخدم أحدث التقنيات والمعدات، حيث يتم تعقيم السيارة ذاتيًا أثناء ‪مرورها بالوحدة مع بث رسائل توعوية لقائدي السيارات .

واشارت الامانة إلى أن مواصفات الوحدة تتضمن ارتفاع خمسة أمتار وعرض سبعة أمتار، إلى جانب احتوائها على خزان حجمه 16 متر مربع يتسع لـ 600 لتر ويضخ لترين في كل ثانية.

وتعتبر هذه الوحدة هى اول وحدة لتعقيم السيارات ذاتيا فى المملكة العربية السعودية والشرق الاوسط ، وذلك بعد المحاولات العديدة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .