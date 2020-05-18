AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على مكونات بطارية السيارة وطرق قياسها

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:32 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

يعتبر بعض سائقى السيارات الجديدة غير مولمين باجزاء السيارة المختلفة ووظائف كل منها على حدة ، لذلك عندما يتعرض احدهما لمشكلة تكون له بمثابة كارثة ولا يحسن التصرف .

وخلال هذه السطور نتعرف سويا على أهم الأجزاء في السيارة ، وهى البطارية حيث أنها المسؤولة عن إمداد المحرك بالتيار الكهربائي اللازم لبدء عملية تشغيل السيارة، كما تقوم بتشغيل كافة الأجزاء الكهربائية والإنارة داخل السيارة.

وهناك العديد لا يعلم مما تتكون داخليات البطارية، وكيفية قياس كفاءتها وقوتها، وهو ما سوف نستعرضه معكم اليوم ، حيث انها تتألف من 6 أجزاء رئيسية، كل جزء يولد فرق جهد 2.115 فولت، ويصل فرق الجهد الكلي للبطارية 12.7 فولت، والفولت يشير إلى قدرة البطارية على الشحن، أي توليد فرق الجهد.

ويوجد مصطلح آخر خاص بتشغيل البطارية وهو الأمبير، وهو مقدار الشحنة التي يمكن للبطارية أن تحتفظ بها، فإذا كانت بطارية السيارة قوتها 50 أمبير، فعند بدء تشغيل المحرك فإنه يستهلك 100 أمبير بالدقيقة.

وفي حال كانت هناك صعوبة في تشغيل المحرك، وحاولت تشغيل المحرك لمدة 30 ثانية متواصلة ستتفرغ البطارية كليًا.

توجد طريقتين لفحص البطارية، طريقة تقليدية وهي تعتمد على توصيل سلك ذو سماكة جيدة بين الأقطاب، وملاحظة مدى قوة الشرارة الصادرة عن هذه العملية، لكنها طريقة قد تجلب الضرر للبطارية وتسبب تلفها.

الطريقة الثانية للفحص هي عبر قياس الفولتية، ويتم استخدام جهاز الفولتميتر فيها، وذلك بوضعه على DC، ويتم توصيل السلك الأسود مع القطب السالب للبطارية، وتوصيل الأحمر بالقطب الموجب للبطارية، ومن ثم قراءة النتيجة.

والقراءات التالية تدل على كفاءة وقوة البطارية "12.7 فولت.. البطارية 100% ، 12.5 فولت .. البطارية 90 % ، 12.42 فولت ..البطارية 80 % ، 12.32 فولت ..البطارية 70 % ، 12.2 فولت .. البطارية 60 % ، 12.06 فولت ..البطارية 50 % ، 11.9 فولت ..البطارية 40 % ، 11.79 فولت ..البطارية 30 % ، 11.58 فولت ..البطارية 20 % ، 11.32 فولت ..البطارية 10 % ، 10.5 أو أقل ..البطارية 0 %.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسباب وطرق تنظيف بطارية السيارة من التأكسد

اشحن بطارية سيارتك من سيارة أخرى بطريقة سهلة

تعرف على البطارية المناسبة لسيارتك

7 حيل بسيطة للحفاظ على سيارتك سليمة خلال حظر التجوال

8 أعرض تنبأ بتلف بطارية السيارة

اعرف العمر الافتراضي لبطارية سيارتك

ترشيحاتنا

بادر بالتسجيل.. تفاصيل كاملة وأسعار وطرق حجز وحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة

محافظ الإسكندرية يكشف عن إجراءات قاسية خلال عيد الفطر المبارك.. فيديو

سقط من شرفة منزله.. مصرع موظف بمكتب نائب محافظ القليوبية مصاب بكورونا

نجيب ساويرس: متفق إن روجينا ممثلة صف أول بكل جدارة

مرتضى منصور يحيل أحد أقاربه للتحقيق لانتقاده قرارا تسبب في وفاة موظفة

حاسس بدوخة.. ياسر جلال يطالب لميس الحديدي بالتوقف عن الحديث على الهواء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلى جديد للسيارة هيونداى سانتا كروز 2021.. صور

بعد السماح باستخدامها.. طرق غسل وتعقيم الكمامة القماش

سيرين عبد النور تتألق بجلسة تصوير تبهر الجمهور