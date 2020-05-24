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زوجة الشهيد أحمد الشبراوي: حلقة ملحمة البرث في مسلسل الاختيار جددت مشاعر الألم والحزن

الأحد 24/مايو/2020 - 09:39 ص
الشهيد احمد شبراوى
الشهيد احمد شبراوى
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ريهام فيكتور
قالت ندى حسن، زوجة الشهيد أحمد الشبراوى، إنها تحرص دائمًا على سرد قصة حياة زوجها إلى أبنائها وأن تظل سيرته الطيبة موجودة بينهم.


وأضافت ندى حسن، في اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن الحلقة الـ 28 من مسلسل "الاختيار" الخاصة بملحمة البرث جددت مشاعر الحزن والألم من جديد وكأن الحادث كان أمس.


وأشارت زوجة الشهيد أحمد الشبراوى إلى أن الله اختار هؤلاء الشهداء الأبطال حماة الوطن، والناس كلهم بدأوا التعرف على شهدائنا والتعاطف معهم والتأثر بهم، منوهة إلى أن أغنية "قالوا إيه" لم يكن الكثير يركز بها أو يفهم معناها على عكس ما يحدث الآن بعد مشاهدة الملحمة.
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