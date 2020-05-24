زوجة الشهيد أحمد الشبراوي: حلقة ملحمة البرث في مسلسل الاختيار جددت مشاعر الألم والحزن





وأضافت ندى حسن، في اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن الحلقة الـ 28 من مسلسل "الاختيار" الخاصة ب ملحمة البرث جددت مشاعر الحزن والألم من جديد وكأن الحادث كان أمس.







