شقيق بطل ملحمة البرث: أخي والشهيد الهرم قتلا إرهابيين بالطوب

قال أحمد صلاح، شقيق الشهيد محمد صلاح بطل ملحمة البرث، إن هناك فرق بين عقيدة القوات المسلحة وعقيدة الإرهابي هشام عشماوي.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك فرق بين الشهيد محمد صلاح الذي طلب من المدفعية أن تضرب إحداثيات الكمين الذي يتواجد به حتى لا يرفع الإرهابيين العلم الخاص بهم عكس الإرهابي هشام عشماوي الذي قام بتسليم نفسه ورفض تفجير نفسه كما كان يهدد.





وأضاف أحمد صلاح ، أن شقيقه الشهيد محمد صلاح بطل ملحمة البرث، أن مسلسل الاختيار وثق الأحداث التي حدثت بالكامل خلال ملحمة البرث.





وأشار إلى أن شقيقه والشهيد الهرم قتلا عنصرين من التكفيريين بالطوب ثم قاما بالحصول على أسلحة التكفيريين ليواصلا إطلاق النار على الإرهابيين ولم يستطيع أحد أن يقرب من المبني أو جثامين الشهداء.





وأكد أحمد صلاح، شقيق الشهيد محمد صلاح بطل ملحمة البرث أن الإرهابيين خسروا الكثير من عناصرهم خلال ملحمة البرث.