مسلسل الاختيار الحلقة الأخيرة.. أبطال البرث والواحات يروون بطولات الجيش المصري









وتضمن الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار عدة لقاءات مع الأبطال الحقيقيين لموقعة البرث والواحات وغيرها، رووا فيها بطولات الجيش المصري والقوات المسلحة، واللحظات الأخيرة في حياة الشهيد أحمد المنسي، وذلك بعدما انتهت الأحداث الدرامية للمسلسل في الحلقة 29.





وكشف رجال القوات المسلحة كيف كان المنسي مقدامًا ولا يهاب الموت، وبجانب صلابة شخصيته، إلا أنه كان يتعامل بقلب راقي ورقيق مع الآخرين، وتم استعراض لقطات حقيقية من موقعة الواحات، واستهداف الإرهابي عماد عبد الحميد، الملقب بـ (الشيخ حاتم)، الذي تم تصفيته في القصف الثاني من سلاح الطيران المصري.



