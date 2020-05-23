AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مسلسل الاختيار الحلقة الأخيرة.. أبطال البرث والواحات يروون بطولات الجيش المصري

السبت 23/مايو/2020 - 10:39 م
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
Advertisements
سعيد فراج
عرضت قناة ON E الفضائية، الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار، للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية. 


وتضمن الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار عدة لقاءات مع الأبطال الحقيقيين لموقعة البرث والواحات وغيرها، رووا فيها بطولات الجيش المصري والقوات المسلحة، واللحظات الأخيرة في حياة الشهيد أحمد المنسي، وذلك بعدما انتهت الأحداث الدرامية للمسلسل في الحلقة 29. 

وكشف رجال القوات المسلحة كيف كان المنسي مقدامًا ولا يهاب الموت، وبجانب صلابة شخصيته، إلا أنه كان يتعامل بقلب راقي ورقيق مع الآخرين، وتم استعراض لقطات حقيقية من موقعة الواحات، واستهداف الإرهابي عماد عبد الحميد، الملقب بـ (الشيخ حاتم)، الذي تم تصفيته في القصف الثاني من سلاح الطيران المصري. 

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 
تعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما. 

ملخص أحداث مسلسل الاختيار
تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 

فريق عمل مسلسل الاختيار
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل الاختيار الحلقة 14 .. المنسي في مواجهة هشام عشماوي

مسلسل الاختيار الحلقة 25 .. خالد دبابة ينضم لقوات المنسي ويتجهان نحو مربع البرث

خالد مغربي دبابة.. الاختيار حديث السوشيال ميديا بـ قالوا إيه

مسلسل الاختيار الحلقة 27.. بداية ملحمة البرث

من هنا تبدأ ملحمة البرث.. أمير كرارة يتفاعل مع الحلقة 27 لـ الاختيار

مسلسل الاختيار الحلقة 28.. استشهاد أحمد المنسي

ترشيحاتنا

بـ الحجاب.. هيفاء وهبي تفاجئ الكل بإطلالة جديدة على إنستجرام| شاهد

الاتصال بدون رقم الهاتف.. كل ما تريد معرفته عن خدمة QR الجديدة بـ واتساب.. فيديو

دماء المصابين بفيروس كورونا تقود العلماء لابتكار دواء جديد لمحاربة الفيروس القاتل

الأهلي يقترب من حسم صفقة ضم رمضان صبحي من هدرسفيلد نهائيا

في اتصال هاتفي.. الإمام أحمد الطيب يشيد بجهود الرئيس في مواجهة كورونا ويهنئه بـ عيد الفطر

بعد اغتصابها وسرقة تليفونها.. تصالح منة عبد العزيز ومازن ابراهيم: إحنا اخوات وكنا متضايقين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ الشعر والبشرة والصحة.. 5 فوائد مذهلة لتناول 3 حبات من البندق يوميًا

من فوق ضهر الحمار.. كارولين عزمي تتألق فى إطلالة أنيقة.. شاهد

طريقة عمل بسكويت السابليه للشيف أحمد عادل