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فن

مسلسل الاختيار الحلقة 29 .. القبض على هشام عشماوي وظهور خاص لـ السقا

الجمعة 22/مايو/2020 - 10:59 م
مسلسل الاختيار -
مسلسل الاختيار - أحمد السقا
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سعيد فراج
عرضت قناة ON E الفضائية، الحلقة 29 من مسلسل الاختيار، للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية. 


تبدأ أحداث الحلقة 29 لـ مسلسل الاختيار، بمشاهد مؤثرة من جنازة الشهيد أحمد المنسي (أمير كرارة)، وشهداء كمين البرث، في الوقت الذي تتلقى فيه الجماعات التكفيرية، خبر استشهاد المنسي بسعادة وحفاوة كبيرة لاسيما الإرهابي عماد عبد الحميد، وتقرر القوات المسلحة الثأر للشهداء، فتشن هجومًا قويًا عليهم وتسقط الكثير منهم، وتكبدهم خسائر فادحة. 

يحاول الإرهابي عماد عبد الحميد، أمير جماعة المرابطين الإرهابية، الرد بعملية إرهابية على الجيش، لكنه يتفاجئ بهجوم قوات من الشرطة المصرية على اماكن تمركزهم في الواحات، فيقوم التكفيريون بإمطار رجال الشرطة بالرصاص وقذائف الهاون والآر بي جيه، فيسقط الكثير من رجال الشرطة شهداء. 

يقوم سلاح الطيران، بتوجيه ضربات إلى معقل الجماعات التكفيرين في الواحات، وتسقط الكثيرون منهم، ويتم قتل الإرهابي عماد عبد الحميد، في الوقت الذي يتم فيه محاصرة الإرهابي هشام عشماوي في ليبيا، ويُقتل عمر - مفتي التكفيريون (احمد الرافعي). 

وتختتم أحداث الحلقة بالقبض على هشام عشماوي، في ليبيا، الذي كان يرتدي حزامًا ناسفًا ويحاول تفجير نفسه، لكن خوفه منعه من ذلك، ويتم ترحيله إلى مصر، ويظهر أحمد السقا في الحلقة كضابط يحاول استتابة هشام عشماوي داخل زنزانه وهو يرتدي البدلة الحمراء، لكنه يأبى ويرفض التوبة. 


مواعيد عرض مسلسل الاختيار 
تعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار
تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 

فريق عمل مسلسل الاختيار
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.
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