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فن

مسلسل الاختيار الحلقة 28.. استشهاد أحمد المنسي

الخميس 21/مايو/2020 - 10:50 م
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
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سعيد فراج
عرضت قناة ON E الفضائية، الحلقة 28 من مسلسل الاختيار، للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية. 




بدأت أحداث الحلقة 28 من المسلسل، بقيام المجموعات التكفيرية بتطويق مربع البرث، ومحاصرته، وشن الهجوم على مجموعة الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة)، الذي تفاجأ بصيحة عسكري المراقبة وهو يقول: «حرس سلاح»، فيقوم المنسي بشد اجزاء سلاحه والاستعداد للقتال.


تنشب ملحمة دامية بين التكفيريين ورجال الصاعقة المصرية، ويقوم أحمد المنسي باعتلاء سطح المعسكر، ويمطر التكفيريين برصاص سلاحه، في الوقت الذي تتوجه فيه قوات الإمداد لرجال الصاعقة لمحاولة السيطرة على الموقف، ويستمر المنسي في مقاتلة التكفيريين وإسقاط الكثير منهم، لكنه يقع شهيدًا بعد قنصه في رأسه من الخلف. 


مواعيد عرض مسلسل الاختيار 
تعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.


ملخص أحداث مسلسل الاختيار
تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 


فريق عمل مسلسل الاختيار
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام وآسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.
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