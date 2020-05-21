مسلسل الاختيار الحلقة 28.. استشهاد أحمد المنسي

















بدأت أحداث الحلقة 28 من المسلسل، بقيام المجموعات التكفيرية بتطويق مربع البرث، ومحاصرته، وشن الهجوم على مجموعة الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة)، الذي تفاجأ بصيحة عسكري المراقبة وهو يقول: «حرس سلاح»، فيقوم المنسي بشد اجزاء سلاحه والاستعداد للقتال.











تنشب ملحمة دامية بين التكفيريين ورجال الصاعقة المصرية، ويقوم أحمد المنسي باعتلاء سطح المعسكر، ويمطر التكفيريين برصاص سلاحه، في الوقت الذي تتوجه فيه قوات الإمداد لرجال الصاعقة لمحاولة السيطرة على الموقف، ويستمر المنسي في مقاتلة التكفيريين وإسقاط الكثير منهم، لكنه يقع شهيدًا بعد قنصه في رأسه من الخلف.









مواعيد عرض مسلسل الاختيار