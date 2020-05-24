رواد التواصل الاجتماعي يستجيبون لـ الجولات التاريخية الافتراضية.. وخبراء: تحقق الهدف

على مدار 30 يوما، أطلقت وزارة السياحة والآثار العديد من الجولات التعريفية بتاريخ مصر القديم عبر العصور المختلفة؛ الإسلامى والفرعونى والقبطي.





وجذبت وزارة السياحة والآثار خلال شهر رمضان عبر جولاتها الافتراضية، رواد مواقع التواصل للاستماع إلى شرح التاريخ المصري





وفى إطار ذلك، نسرد آراء خبراء القطاع السياحي حول مدى استجابة رواد الإنترنت لمبادرة وزارة السياحة والآثار فى السطور القادمة.









قالت الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوى إن خطة وزارة السياحة والآثار عبر إطلاق عدة جولات افتراضية عبر فضاء الإنترنت، حققت الهدف منها فى استمتاع محبى وعاشقى التاريخ المصرى فى مصر وخارجها، بقضاء أوقات الحظر داخل مساكنهم.





وأكدت الخبيرة السياحية، فى تصريح لـ«صدى البلد»، أن هناك عدة رسائل أثرت بشكل مباشر فى جمهور مواقع التواصل الاجتماعى، أهمها "stay home" خليك فى بيتك، كرسالة للعالم للحماية من فيروس كورونا المستجد.





وأشارت إلى الوجه الآخر للجولات الافتراضية، والتى روجت للتاريخ المصرى، وأحدثت توعية بعظمة حضارتنا لدى جموع رواد السوشيال ميديا.





من جانبه، أكد عمارى عبد العظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران السابق بالغرفة التجارية، أهمية زيادة العمل على مبادرات التوعية بالتاريخ المصري الزاخر بكنوز الثقافية، مشيرا إلى أن ما حققته وزارة السياحة والآثار من طرح لجولاتها الافتراضية أحدث تنوعا وتأثيرا إيجابيا نحو ثقافة المواطن.





وأعرب عمارى، فى تصريح لـ«صدى البلد»، عن ترحيبه بطرح وزارة السياحة والآثار جولات افتراضية تستهدف زيادة وعى المواطن المصرى والترويج للتاريخ، بالإضافة إلى بث رسائل بضرورة البقاء بالمنزل للحماية من فيروس كورونا.





ونوه رئيس شعبة السياحة والطيران السابق بالغرفة التجارية، إلى ضرورة استمرار الجولات الافتراضية على مدار العام، وتعدد اللغات في طرح المعلومات، تستهدف الأسواق الأساسية لنا، والأسواق الأخرى المصدرة للسياحة.



