هدوء إجباري.. كيف قضت عائلة مصرية صلاة العيد في زمن الكورونا.. صور

في هدوء غير مسبوق في أول ساعات أيام عيد الفطر المبارك وسط الشوارع الخاوية من المصلين، افترش أشرف محمود الحصير بشرفة منزله لإقامة صلاة العيد، هو وأسرته، حين أشارت عقارب الساعة نحو الـ 5:22 صباحا، ليؤدون صلاة العيد التي يفتقد "هشام"، تكبيرتها التي كان يرددها بأحد المساجد القريبة من منزله في القاهرة الكبرى، ليضطر أن يؤم أفراد عائلة الصغيرة، وذلك بعد غلق المساجد بسبب الحظر الذي فرضه فيروس كورونا حول العالم.





فور انتهاء "هشام" الموظف الثلاثيني من صلاة العيد مع أسرته، أقدم على منح أولاده العيدية كما اعتادوا، ليدخل عليهم البهجة الغائبة عنهم منذ إعلان الحظر في أيام العيد.



حاول الشاب أن يمازح أطفاله وعائلته لتجاوز إحساس لم يعتادوا عليه من قبل في تلك الأيام التى كان يتكدس فيها المعيدون في الشوارع للصلاة في الجوامع وسط صخب الأطفال والشباب، ليصمت الجميع ويرسم على وجههم ملامح الرهبة والكمد حين يسترجعون ذكريات بهجة العيد التي يفتقدون أجواءها.



في شرود يشوبه الحسرة، جلس جد "هشام" على كرسيه بشرفة منزل أسرته، وبدأ يستقطب أنفاس الدخان عبر شيشته المنزلية، التى اعتاد تدخينها على المقاهي، بعد انتهاء صلاة العيد، ليخرج من أنفه دخان يحمل سرب احتشاد المعيدين بالشوارع التي يقتلها الصمت، وسط ذعر المواطنين من التجمع بعد انتشار حالات فيروس كورونا بجميع أرجاء المحافظات.



يرى هشام وأسرته أن وباء كورونا قتل فرحة المصريين والمسلمين، حول العالم بعيد الفطر، حيث لم يتوقع مطلقا أن يأتي عليه اليوم الذي سيرى في الشوارع خالية من المعيدين والمصلين، وكأن الشوارع تحولت إلى مدينة أشباح يضج بها الصمت والوباء.

