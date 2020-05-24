هدايا الرئيس السيسي لأهالى الشهداء والمصابين بمناسبة عيد الفطر.. شاهد





وأعرب اهالى الشهداء والمصابين عن مدى سعادتهم بهذه اللفتة الجميلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الهدايا العينية والمادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين بمنازلهم بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة انتشار فيروس كورونا.

وعبر أبناء وأسر الشهداء والمصابين عن اعتزازهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه الدائم على رعاية أبناء وأسر الشهداء والمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم فى جميع الأوقات.





يأتى ذلك انطلاقًا من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على التواصل الدائم ومشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين فرحتهم فى مختلف الاحتفالات والمناسبات، عرفانًا من الدولة ابدورهم الوطنى فى الدفاع عن مقدرات الوطن وصون مقدساته.

يأتي ذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وفى إطار المشاركة الوجدانية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبناء وأسر الشهداء والمصابين للاحتفال بهذه المناسبة المباركة.

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" بالتليفزيون المصري تقريرًا أفاد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى قدم أمس، السبت، هدايا عينية ومادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين بمناسبة عيد الفطر المبارك.