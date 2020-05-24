الرئيس السيسي يقدم هدية للطبيب كفيف كورونا.. شاهد





مجدى، نائب محافظ الوادى الجديد، قدمت، خالص التعازي لأسرة الشهيد محمد رفاعى عبدالكريم بقرية أسمنت التابعة لمركز ومدينة الداخلة، ونقلت إليهم رسالة شكر وتقدير من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مشيرة إلى تقدير الرئيس البالغ لما قدمه شهداء الجيش الأبيض من واجب وتضحيات قبل إصابتهم بالفيروس برفقة زملائهم وفرق الأطباء، وتحملهم طوال فترة العلاج بالعزل، لتخلد أسماؤهم في سجل النماذج المشرفة في مواجهة الأزمات. كانت حنان





جاء ذلك خلال تقديمها هدية نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لأسرة الشهيد والذى كان يعمل بوظيفة عامل بمستشفي الداخلة العام، بحضور الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد والدكتور عبدالله كامل مدير الإدارة الصحية بالداخلة ومحمود جبالي رئيس القرية.





وسلمت نائب محافظ الوادى الجديد، عددًا من الهدايا الرمزية لأسرة الشهيد، مقدمة من رئاسة الجمهورية، لافتة إلى أن اللواء محمد الزملّوط محافظ الوادى الجديد سيقوم بزيارتهم قريبا تقديرا لدور الشهيد واستجابة لكافة مطالب أسرته في مواجهة الظروف المعيشية ومتطلباتها.