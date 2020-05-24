AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الرئيس السيسي يقدم هدية للطبيب كفيف كورونا.. شاهد

الأحد 24/مايو/2020 - 03:41 ص
شاهد .. هدية الرئيس
شاهد .. هدية الرئيس السيسي للطبيب البطل الذي فقد بصره
Advertisements
محمد شحتة
أرسل الرئيس عبدالفتاح السيسى، هدية للدكتور محمود سامي قنيبر الذي فقد بصره خلال علاج مصابي كورونا ويرقد حاليا للعلاج في المركز الطبي العالمي.

كانت حنان مجدى، نائب محافظ الوادى الجديد، قدمت، خالص التعازي لأسرة الشهيد محمد رفاعى عبدالكريم بقرية أسمنت التابعة لمركز ومدينة الداخلة، ونقلت إليهم رسالة شكر وتقدير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى تقدير الرئيس البالغ لما قدمه شهداء الجيش الأبيض من واجب وتضحيات قبل إصابتهم بالفيروس برفقة زملائهم وفرق الأطباء، وتحملهم طوال فترة العلاج بالعزل، لتخلد أسماؤهم في سجل النماذج المشرفة في مواجهة الأزمات.
 

جاء ذلك خلال تقديمها هدية نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأسرة الشهيد والذى كان يعمل بوظيفة عامل بمستشفي الداخلة العام، بحضور الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد والدكتور عبدالله كامل مدير الإدارة الصحية بالداخلة ومحمود جبالي رئيس القرية.

وسلمت نائب محافظ الوادى الجديد، عددًا من الهدايا الرمزية لأسرة الشهيد، مقدمة من رئاسة الجمهورية، لافتة إلى أن اللواء محمد الزملّوط محافظ الوادى الجديد سيقوم بزيارتهم قريبا تقديرا لدور الشهيد واستجابة لكافة مطالب أسرته في مواجهة الظروف المعيشية ومتطلباتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخليدا لذكراه.. شيف بالغردقة يصمم صورة للشهيد أحمد المنسي بحبات الأرز

صحة قنا تكرم أسرة الدكتور أشرف عدلي شهيد الجيش الأبيض وهدايا رمزية لأسرته

صحة أسوان تقدم هدية السيسي لشهيد الجيش الأبيض..وأسرة إيليا : الرئيس لاينسى شعبه..صور

السيسي يكرم شهيدة الجيش الأبيض بطنطا.. وأسرتها: وسام على صدورنا | صور

مات أمام المستشفى.. أسوان الجامعى يكشف حقيقة وفاة مسن بفيروس كورونا

الرئيس الإنسان.. هدايا السيسي تغمر أسر شهداء الجيش الأبيض بالسعادة في العيد.. وأبناؤهم: لا ينسى شعبه وتكريم اليوم وسام على صدورنا

ترشيحاتنا

صدى البلد يخترق سجن الدوحة.. قطر تعفو عن أكبر تاجر مخدرات لحمايته من كورونا

مرتضى منصور: إزالة الشعار من لافتة الزمالك نادي القرن الحقيقي بعد العيد.. فيديو

أحمد موسي: انتظروا مسلسل هجمة مرتدة في رمضان القادم من ملفات المخابرات المصرية.. فيديو

الأهلي يقترب من حسم صفقة ضم رمضان صبحي من هدرسفيلد نهائيا

أحمد موسى: هشام عشماوي سلم العناصر الإرهابية تسليم أهالي

دار الإفتاء تحدد مواعيد صلاة العيد 2020 في مصر بجميع المحافظات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهل وبسيط.. طريقة عمل كوكيز قطع الشوكولاتة للشيف أحمد عادل

حكاية أكلة.. الباهية من طعام الخدم إلى الكبسة أشهر وجبة فى الدول العربية

الشيف أحمد عادل يقدم طريقة عمل البيتي فور بأقل تكلفة