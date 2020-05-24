الرئيس السيسي يقدم هدية للطبيب كفيف كورونا.. شاهد

أرسل الرئيس عبدالفتاح السيسى، هدية للدكتور محمود سامي قنيبر الذي فقد بصره خلال علاج مصابي كورونا ويرقد حاليا للعلاج في المركز الطبي العالمي.
كانت حنان مجدى، نائب محافظ الوادى الجديد، قدمت، خالص التعازي لأسرة الشهيد محمد رفاعى عبدالكريم بقرية أسمنت التابعة لمركز ومدينة الداخلة، ونقلت إليهم رسالة شكر وتقدير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى تقدير الرئيس البالغ لما قدمه شهداء الجيش الأبيض من واجب وتضحيات قبل إصابتهم بالفيروس برفقة زملائهم وفرق الأطباء، وتحملهم طوال فترة العلاج بالعزل، لتخلد أسماؤهم في سجل النماذج المشرفة في مواجهة الأزمات.